Lali Espósito conoció a niña mendocina que sufrió bullying en la escuela

En abril se conoció el video de una nena mendocina de 6 años pidiendo no ir más a la escuela porque no aguantaba las burlas de sus compañeros. Enseguida, Lali Espósito se solidarizó con Agustina y no solo le envió un mensaje, sino que también la invitó a uno de sus shows.

Este fin de semana arrancó el Disciplina Tour por todo el país y la primera parada fue en Mendoza, donde la nena finalmente pudo conocer a su ídola.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica. Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, dijo la cantante en el video que le dedicó a la pequeña, en dónde la invitó al show de anoche.

Cómo fue el encuentro de Lali Espósito con Agustina

El ansiado encuentro se dio en el estadio Arena Maipú, el primero de los destinos de la gira nacional que empezó Lali Espósito presentando sus nuevas canciones. Detrás de escena y antes del show, la artista se encontró con Agustina y su familia.

Hubo un rato para fotos, charlas y le obsequió una remera a la nena que, a pura sonrisa, no se la sacó por el resto de la noche. Los familiares de ella también se mostraron muy contentos de cumplirle el sueño a Agus, y agradecieron en redes sociales el gesto que Lali tuvo con todos ellos.

Siempre atenta a sus fans, Lali la tuvo presente en todo momento durante el show. En una pausa entre las canciones, le preguntó al público cómo la estaba pasando y la buscó en la primera fila para hacerle la pregunta directamente a su “amiga Agustina”, como la llamó durante el recital.

El caso de bullying salió a la luz a principios de abril, después de que la tía de Agustina publicara en Facebook un video donde se la puede ver llorando. “No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda”, repite desesperada la nena, que es víctima de bullying desde jardín de infantes. Y agrega: “Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”.

Aunque la situación no es nueva para ella, con el tiempo no hizo más que empeorar. A tal punto llegó su angustia que días atrás sus padres tuvieron que llevarla al hospital y los médicos les recomendaron suministrarle un “calmante”.

Es por eso que una tía de la nena decidió hacer público el caso y compartió un video de su sobrina en las redes sociales para concientizar. “¡Mi Dios, qué está pasando! No lo quería hacer público, ¡pero basta! Ella es mi sobrina y le hacen bullying todos los días en la escuela. Tan solo tiene 6 añitos”, comentó la mujer.

La publicación de Mariela Paz superó en pocas horas mil comentarios y fue compartida más de 95.000 veces. “Los niños también sufren, pónganse todos en el lugar del otro”, reflexionó a través de su cuenta de Facebook.