No solo falta gasoil, ahora no hay azúcar, arroz ni papel

Hace ya varias semanas que, desde la Cooperativa de Frutas y Hortalizas de Salta, CoFrutHos, vienen advirtiendo un posible faltante de productos por la escasez de gasoil en varias provincias de Argentina.

Ahora, el presidente del mercado, Enrique del Pino, dijo: “estamos tratando de completar los tanques para traer cajones de papa, manzana y zanahoria, entre otros, pero la realidad es que existe un precio pactado que se va reacomodando de acuerdo al precio del gasoil, que se maneja a precio blue y supera los $350, aunque no hay factura de eso".

Por El Nuevo Diario indicó que los camiones más complicados son los que vienen del sur y traen generalmente cebolla, manzana y pera, y lógicamente todo esto impacta en el precio. En este sentido indicó que el kilo de manzanas estaría por arriba de los $300 y el cajón alcanzaría los $5000. Entre las verduras que más subieron está la cebolla y el pimiento.

"El productor se lleva la peor parte en esta economía, porque son altos los costos que maneja, atendiendo que todos los insumos son dolarizados, ya que hace más de 15 años se dejaron de producir en el país y hoy todo se importa", dijo el presidente de CoFrutHoS.

Entre los productos que empezaron a escasear está el arroz, azúcar, aceite y papel: "prácticamente no se encuentran y muchos, al no saber cómo van a facturar, prefieren no vender", agregó.

Para finalizar, puntualizó que, para su criterio, la situación la situación está muy complicada y “todo esto se parece a los años 90, todo apunta a una hiperinflación”.