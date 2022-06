Por la falta de combustible, en Salta podría haber escasez de frutas y verduras

La falta de combustible en Salta parece que todavía no tiene solución y la situación se agrava día a día. Esto no solo afecta al uso particular para las cosas cotidianas de los vehículos, sino que desde varios sectores económicos se teme por desabastecimiento.

En este sentido, el móvil de InformateSalta llegó hasta el Mercado Cofruthos, donde dialogó con Juan Russo, el vicepresidente, y afirmó que momentáneamente están teniendo problemas por ir a buscar la mercadería a las fincas. “Vamos a tener un problema de escasez el fin de semana y la semana que viene. Va a faltar cítrico, tomate y todo lo que viene del norte”, afirmó.

Además explicó que esto se debe a que en esa zona no se puede conseguir combustible, y contó que del sur provincial pueden venir los camiones, pero como no consiguen combustible para volver, no quieren hacer estos viajes.

La situación es preocupante porque van a faltar las frutas y verduras de temporada, ya que en esta época hay mucha demanda de cebolla, tomate, cítricos, y mucho consumo de papa y zapallo.

Por otro lado, dijo que hace varias semanas los precios están estables, pero no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos días.