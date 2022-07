Salta analiza la millonaria multa a minera Livent por subfacturación en exportación de litio

En las últimas horas, una noticia sacudió al sector minero debido a una denuncia de la Dirección General de Aduanas respecto de una gigantesca subfacturación en la exportación del litio. Lo que sucede es que los valores declarados para salir del país fueron hasta un tercio de lo que declararon otras firmas por productos similares.

Se trata de la empresa estadounidense Livent, quien tiene su base en Catamarca. En diálogo con Aries FM, el titular de REMSA, Alberto Castillo, dijo que este es un tema que todavía no está resuelto. Indicó que esto se suscitó entre la declaración de dos empresas, una es Livent, y otra es de Jujuy, que está en el Salar de Olaroz. Ambas al momento de exportar declaran valores diferentes de la mercancía.

Explicó que Livent declara 6,10 dólares por kilo, mientras que la de Jujuy declaró 53 dólares el kilo. “Las provincias cobran por ley el 3% al valor del mineral, que es el precio menos todos los descuentos. No solo se paga la regalía, sino los derechos de exportación”, dijo.

Indicó que esto pasa porque el litio no es un commodity y todavía no pudo consolidarse un precio de este mineral, entonces las empresas declaran un valor diferente. El otro elemento, es que, al no haber una gran demanda, lo que producen es para consumo propio, y al pasar eso y no tener un valor o demanda de este material, es muy difícil determinar cual es el valor de su reventa.

“Los parámetros para tomar el precio son muy personales. Esto desembocó en que Aduana determine un piso por encima de los 51 dólares el kilo, lo que a algunos trae certidumbre y a otros les cambia las reglas”, agregó y dijo que, según su opinión, esta decisión ha sido tomada sin consultar a la mesa de litio ni a los productores.

Nación multó por $7.700 millones a la empresa, mientras que esperan que Catamarca también reclame lo suyo. Por su parte, Salta tendrá que ver, al no tener un precio determinado, si considera que hubo una sub facturación y en base a eso, tomar una decisión.

Para finalizar indicó que, al no tener un precio establecido, van a volver a suceder muchísimas situaciones como estas. “Está bueno, entiendo y creo que la próxima reunión de la Mesa de Litio va a ser un tema fundamental determinar un precio con la coparticipación de las provincias, que es lo importante”.