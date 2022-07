Pymes: “Tuvimos que remarcar hasta un 30% los precios por la incertidumbre”

Así lo afirmó Belén Oviedo, empresaria y vicepresidenta de la Cámara PyME en Salta por InformateSalta. Al ser consultada sobre las nuevas medidas y dichos de la ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que desde el sector están tomando las nuevas medidas y la nueva situación con la mayor calma posible.

“Queremos transmitir tranquilidad porque si no se mueve mucho el ambiente y está generando más sensaciones que realidades. Vamos viendo cómo se va desarrollando con el transcurso de los días”, explicó.

Además agregó que el mayor problema radica en que no tienen precios en la mayoría de los rubros. Puntualmente en salud, siendo ella, la gerenta de Dentis, explicó que la situación es grave porque todo está dolarizado y no hay ventas de algunos productos, más bien hay escasez. “Hay muchos que dejaron de ser esenciales y ya no los traen. Tenemos un gran aumento más la incertidumbre si van a poder ingresar”, dijo.

Tenemos esperanzas y acompañamos las medidas que se tomen esperando una solución

“Inevitablemente tuvimos que remarcar precios de varios productos y servicios hasta un 30% más que nada por la incertidumbre”, dijo, y agregó que no es solo ese el problema, sino que se suma la logística por la ubicación de Salta en el mapa y los productos llegan hasta 4 semanas después de lo que estábamos acostumbrados.

“Las PyME estamos acostumbradas a las crisis, pero queremos que se solucione y que se tomen las medidas que se tengan que tomar, pero seguir trabajando. Tenemos esperanzas y expectativas de que la rueda siga circulando”, dijo para finalizar.