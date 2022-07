Bolicheros molestos por la ordenanza que regula la emisión acústica: "Es imposible de cumplir"

Hace un mes, el Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto que busca controlar la contaminación acústica en Salta. Es una de las nuevas medidas municipales de protección municipal contra el ruido. Este tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles. Las multas en caso de infracción oscilarían entre los 5 mil a los 100 mil pesos.

Sobre el tema, el empresario bolichero, Mario Delaloye, habló con Radio CNN Salta 94.7 MHZ, y dijo que es una falta de consideración y respeto que no los hayan convocado a formar parte de la reunión previa a la sanción de esta Ordenanza.

“Es una medida no inclusiva. Si nos hubieran escuchado, hubiese favorecido a todos”, explicó y agregó que “el tema de ruidos es muy sensible, ya que cualquier cosa que esté pasando tanto en la vía pública como adentro, altera la medición del ruido. Si una conversación en una casa registra 45 decibeles, no se puede tener 65 afuera de un local y 90 adentro”.

Es una ordenanza imposible de cumplir, y con este criterio debería estar hecha para todos, para actos del colegio, políticos, recitales, espectáculos. No podría haber nada

“La intendencia nos llamó post ordenanza aprobada. Agradecemos ese gesto del Municipio, que nos convocó ahora para poder debatir. Estamos elaborando un escrito para pedir el veto de esta norma”, detalló.

Por otra parte, indicó que buscan tener una norma que se pueda cumplir en base a lo que demandan los eventos que estamos teniendo hoy en nuestra ciudad. “La gente tiene que dormir, pero también tiene que saber que hay zonas permitidas en donde también va a poder dormir, pero no es que no va a haber ni un murmullo en la calle”, agregó.

Para finalizar dijo que “tenemos que aprender a convivir todos cada uno desde su lugar. Algunos tienen el derecho de trabajar y otros de descansar, y quienes no lo cumplan, deben ser sancionados, pero no de la forma que dice la Municipalidad”.