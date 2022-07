“Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”: la insólita frase de una manifestante piquetera viral en redes

Organizaciones de izquierda nucleadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) y la agrupación Barrios de Pie - Libres del Sur realizaron este jueves una "movilización y acampe" en Plaza de Mayo en demanda de planes sociales, bolsones de alimentos y una asistencia económica para las familias de desocupados.

La protesta se inició a las 10 en distintos puntos de la avenida 9 de Julio, desde el Obelisco hasta la avenida Belgrano, desde donde las columnas avanzaron hacia Plaza de Mayo para exigir "un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo".

Durante la protesta, una de las manifestantes habló con una periodista de TN y dijo un comentario que despertó el asombro de varios, incluso de políticos. "La plata no alcanza para nada, los planes sociales que los están cerrando. Qué quieren que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan en el plan social", comenzó diciendo la mujer.

Y luego continuó: "Nos quieren mandar a trabajar a la calle y eso no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto".

Varios políticos del orden nacional se hicieron eco de esa declaración. "Injusto es que millones de argentinos trabajen de 8am a 5pm y no lleguen a fin de mes. Un plan social no es trabajo, aunque los que viven de administrar la pobreza pretendan convencernos de lo contrario", comentó María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires.

En tanto que el legislador porteño Roberto García Moritán opinó: "El plan social NO ES UN TRABAJO. El daño que le han hecho los CEOs de la pobreza al país es incalculable. Reclutan pobres y los convencen de que la ayuda estatal es un salario a cambio de servirles".

En esa misma línea, el diputado nacional Ricardo López Murphy expresó: "Esta imagen resume lo que vemos en cada piquete: padres que no trabajan y obligan a sus hijos a faltar a la escuela, generaciones enteras convencidas de que el plan social es su única salida. Recuperar Argentina es volver a la cultura del trabajo que hizo grande esta Patria". /Vox Populi