Así es la espeluznante “tarántula con alas”, el insecto que se volvió viral en las redes sociales

Los usuarios de las redes sociales enloquecieron (y no de la mejor manera) al viralizarse una serie de imágenes de un curioso insecto que bautizaron “tarántula con alas”. Aunque se parece a una araña gigante, se trata de una polilla grande de nombre científico Antheraea polyphemus.

Aunque es una pesadilla para los aracnofóbicos, esta criatura es realidad es inofensiva para los humanos y guarda gran similitud con las tarántulas debido a sus pelillos en sus multiples patas, como los artrópodos que son.

Se trata de una polilla gigante

La polilla Polyphemus, es un miembro norteamericano de la familia Saturniidae, las polillas de seda gigantes. Es una polilla de color café, y suelen llegar a medir hasta de 15 cm.

También se le llama polilla de seda y normalmente habita en algunas regiones de México, Estados Unidos e incluso en el sur de Canadá. Se les puede encontrar en bosques, huertas y humedales, ya que se alimentan de cortezas de árboles y follajes.

Así es el insecto que se hizo viral en las redes

La característica más notable de la polilla son sus grandes manchas oculares violáceas en sus dos alas traseras. Las manchas oculares le dan su nombre, del mito griego del cíclope Polifemo.

Los internautas se horrorizaron por el tamaño y las características del insecto y dejaron todo tipo de comentarios en X (ex Twitter). “Tiren una bomba, no existe otra solucion”, “Con o sin alas, la reviento si es que no me revienta ella antes”, “Listo, Dios se cansó de nosotros” y “¿Funciona el repelente con una de esas?”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la app. /TN