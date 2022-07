Mundial en las escuelas, ¿Qué opinan los padres?

¿Qué pensás vos? Ayer el ministro de Educación Jaime Perczyk confirmó que los partidos que juegue la Selección Argentina de fútbol durante el Mundial de Qatar serán transmitidos en las escuelas públicas de todo el país. Esto generó muchas opiniones ya que algunos padres y alumnos están a favor, mientras que otros, en contra.

En las redes de InformateSalta les preguntamos a nuestros seguidores qué opinan al respecto, y se cruzaron varias opiniones sobre el tema. Si bien más de la mitad de los encuestados manifestó estar de acuerdo, quienes están en contra tienen opiniones muy formadas de por qué.

“Qué mal! Los chicos no saben leer, tienen horrores de ortografía... pero es más importante un partido de fútbol...”, escribió una usuaria en nuestra cuenta de Instagram.

“Podrían empezar refaccionándolas, algunas no tienen ni ventanas, no creo que tengan tele! La idea no está mal, pero en este país subdesarrollado las condiciones no la favorecen”, expresó otra persona. A esto se le sumaron algunos aplausos expresando que están a favor de la medida.

Cabe destacar que el Ministro de Educación de Nación, dijo que las y los docentes los vincularán a cuestiones de formación ética y contenido cultural. “Los chicos en Argentina piden ver los partidos del mundial. Es importante que se vean en la escuela, hay que vincularlos a cuestiones de formación ética, y al hecho deportivo hay que llenarlo de contenido cultural”, señaló.