Las PyMEs ruegan señales de estabilidad para poder continuar trabajando

La vicepresidenta de la Cámara Pymes, Belén Oviedo, fue entrevistada en el programa Sin Vueltas de InformateSalta, donde describió la crítica situación que vienen atravesando, sin embargo manifestó su esperanza de que la dirigencia política pueda encontrar el camino para salir adelante.

“Es una situación muy crítica para el ecosistema de los emprendedores y las pequeñas empresas, no podemos pasar un presupuesto, no podemos vender, muchos tenemos proveedores pero ellos no nos quieren vender, no tienen precios”, señaló.

Oviedo sostuvo que desde la Cámara, como grupo de emprendedores, “tratamos de transmitir la mayor tranquilidad posible. Creemos que hay que dejar que el gobierno actué con las medidas que correspondan. Ya atravesamos la pandemia donde la mayoría de los empresarios y emprendedores sufrimos con nuestro patrimonio”.

De acuerdo a lo que señaló la empresaria, las perspectivas dos semanas atrás venían siendo muy buenas para todos los sectores, pero lo que pasó a nivel económico, generó una inestabilidad política y económica. "Yo estoy en el rubro de salud, la mayoría de los productos son importados, tuvimos precios remarcados entre el 10%, pero los productos nacionales que utilizan insumos importados, han aumentado más del 50%”.

Oviedo agregó que algunos productos importados que dejaron de ser considerados esenciales que están costando el triple, por las restricciones del Banco Central. “Siento que nos estamos haciendo inmunes a todas estas crisis, es parte del ser argentino y querer estar, hacer que funcionen las empresas, luchar para estar mejor, necesitamos por favor un poco de estabilidad política, estabilidad económica”, dijo

La mujer sostuvo que el grupo empresario tiene ganas de seguir, de trabajar, emprender, “necesitamos que nos den buenas señales con estabilidad, con leyes, que nos acompañen. La Cámara representa a múltiples sectores, tratamos de acompañar las medidas del gobierno de turno en la medida en que las empresas puedan funcionar, confiamos en que se puede salir”.