Sospechan que Ricardo Maigua, el abuelo encontrado sin vida, habría sido víctima de un robo

Se trata del hombre que estuvo desparecido durante 6 días y fue encontrado sin vida a 100 metros de su casa. La familia, atravesada por el dolor y la indignación, contó que no encontraron la billetera y otras pertenencias del fallecido, además tendía golpes en la cara.

Después de estar 6 días desaparecido, el abuelo de 86 años oriundo de Hipólito Yrigoyen fue hallado sin vida en medio de un descampado. Mientras su familia despide sus restos en el cementerio norteño, la hija reveló a detalles trascendentales de la causa.

"Solamente me dejaron ver su rostro. Me dijeron que no saque fotos. Tenía su nariz y parte del rostro raspada como si fueran arañazos. Cuando pregunte por sus pertenencias me dijeron que no tenía su cinto ni tampoco la billetera. Para mí que hay algo raro, quiero que se esclarezca de inmediato qué pasó con mi papá", expresó Silvana Maigua, hija del fallecido.

Por otro lado, la mujer confesó que de acuerdo al acta de defunción su papá murió el día miércoles. Casi 24 horas antes de hallarlo en el descampado ubicado en Mza 456 del B° Solidaridad.

"El acta de defunción dice que mi papá murió el miércoles, un día antes de encontrarlo en el descampado. Paro cardiorrespiratorio, pero no me indican que lo produjo. Entonces, ¿Dónde estaba mi papá? ¿Quién lo tenía o dónde permanecía? Es imposible que mi papá haya caminado hasta llegar a esa zona", agregó.

En este momento la familia Maigua se encuentra reunida en el norte provincial dándole cristiana sepultura al hombre mayor y también decidiendo qué medidas judiciales tomar en los próximos días.