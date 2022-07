Al grito de "eso es del Diablo", una monja interrumpió un beso entre dos chicas

Dos mujeres se estaban besando para una campaña de una revista italiana, pero de pronto una monja indignada las separó, empezó a increpar a los presentes y reaccionó: "¡Es el diablo!"

La joven estaba posando para un editorial de la revista ’Not Yet Mag’ junto a la actriz Kyshan Wilson para la cual tenían que besarse en plena calle. Pero mientras eran capturadas por un fotógrafo del equipo, una monja interrumpió el momento y separó a las dos modelos, además comenzó a insultar a los trabajadores.

Su reacción causó la risa de las jóvenes. La religiosa preguntó enojada qué estaban haciendo, relacionó sus actos con el diablo e, incluso, se santiguó ante el equipo de la citada publicación.

Serena de Ferrariha, modelo, una de las protagonistas del beso compartió el momento del ataque en su perfil de Instagram que no tardó en viralizarse. "Dios no ama a la comunidad #LGBT", escribió en la red social. Por su parte, la revista comentó: "Nos volvimos virales pero no por algo bueno".

Por su parte, la publicación superó ya los 2.000 comentarios y llamó la atención de otras celebridades italianas, como la actriz Jenny De Nucci, quien se mostró indignada por la situación. También, diversos medios, como la edición italiana de la revista Rolling Stone o Vanity Fair, se refirieron a este momento.