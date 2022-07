Walter Wayar criticó la idea de un frente único: “La sociedad necesita opciones”

Los sectores políticos salteños ya trabajan en el armado de proyectos y alianzas de cara al 2023 y el Frente de Todos busca rearmarse para dar pelea en las urnas; en ese contexto el senador provincial Walter Wayar dio a conocer su postura y mirada en diálogo con Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas.

En el sector que representa ya comenzaron a reunirse dirigentes analizando la situación que vive el país y la provincia. “En las próximas reuniones vamos a definir nuestro escenario, el Frente de Todos tiene que ser una opción, una sociedad que no tiene distintas opciones habla mal de la misma sociedad”.

“Si no hay una elección competitiva que legitime el triunfo, gobernar hacia adelante va a ser muy difícil porque el mundo va a estar difícil, en su economía en la geopolítica, muchos creen que gobernar Salta es una isla, pero la geo política mundial atraviesa a lo largo y a lo ancho todo el mundo”.

Aún en medio de conversaciones sentó su postura: “Mi idea es que se le aporte a la sociedad salteña, construir un proyecto propio, una opción y una alternativa con mujeres y hombres capaces de conducir, no podemos ir sumados como furgón de cola de alguien”.

“Habrá dirigentes que planteen tal vez unirse a esa fuerza de juntar todo, pero la verdad yo creo que el electorado está muy desconforme, angustiado como para que le digan que tiene una sola fórmula, creo que en ese escenario puede surgir un emergente que no entienda mucho de política y gana y tiene que gobernar”.

Consultado sobre la posibilidad de buscar una candidatura expresó “a mí me gusta ser auténtico por eso siempre menciono primero a otras mujeres y hombres que tienen la posibilidad de ser candidato y luego digo que yo me he preparado y formado”.

“Tenemos mujeres como Nora Giménez, Verónica Caliva, mujeres del interior muy preparadas, personas de renombre, profesionales. Hay muchos hombres con capacidad de encabezar listas, el Oso Leavy, Emiliano Estada tiene posibilidades, Gonzalo Quilodrán, Jorge Guaymás”, deslizó como posibles candidatos, de hecho rostros ya conocidos por los salteños.

Finalmente opinó sobre la suspensión de las PASO y pidió que las reglas sean claras “las reglas y normas tienen que ser en beneficio de la gente, cunado vos decís saco las PASO porque la gente está cansada de las elecciones y después igual vas hacer tres elecciones o dos entonces no has estado pensado en la gente, y si decías evitemos gastos y luego el gasto más importante es un voto no trasparente no se entiende”.