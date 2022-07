Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona: su primera foto

Dalma Maradona anunció con mucha alegría el nacimiento de su segunda hija, Azul, fruto de su relación con Andrés Caldarelli. La actriz e hija de Diego Armando Maradona recurrió a Instagram para compartir la primera foto junto a sentidas palabras.

"¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos", escribió Dalma Maradona junto a una imagen donde se ve la mano de la beba.

Cuándo anunció Dalma Maradona su segundo embarazo

Dalma Maradona sorprendió a todos el lunes 7 de febrero al anunciar que está embarazada de tres meses. La actriz lanzó el bombazo en pleno aire de Un día perfecto, el programa de la Metro que integra.

"Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!", empezó diciendo Dalma en pleno aire.

Y continuó: "Nadie sabía. Es real. Estoy embarazada de 3 meses. Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más", indicó la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

Durante su anuncio, Dalma reveló que esperaba una niña junto a Andrés Caldarelli, y que se iba a llamar Azul. Tras dar a conocer el nombre, Dalma agradeció el silencio que mantuvieron aquellos que estaban enterados: "Gracias a todos los que me vieron y no dijeron nada". Y aseguró que: "Acá se cierra la fábrica. Fue re contra buscada", señaló la actriz, de 34 años, que ya es madre de Roma (2) junto a su esposo.

“Estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles y hacer todo un rally de 8 a 8 (debido a la serie sobre Diego Maradona que filmó). Me sentí mal, tremendo, algunas veces me mareaba un poco”.