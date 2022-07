Policía salvó a una beba que no respiraba en Orán

El sábado por la noche una madre se presentó repentinamente en la Subcomisaría 9 de Julio de Orán pidiendo auxilio ya que su beba de 7 meses no respiraba.

Ante esta situación fue que el Oficial Subayudante Lucas Gonza tomó a la menor y le realizó técnica de R.C.P, mientras era trasladada en el móvil policial al nosocomio local. Durante el viaje, a una distancia considerable, gracias a las maniobras del policía, Ambar se restableció.

El oficial Gonza recibió el agradecimiento por parte de la madre de la menor.

"Como personal de la policía me siento muy orgulloso y esto fue algo inexplicable, me llené de alegría cuando supe que Ámbar respiraba nuevamente. Es la primera vez que me ocurre algo así, es algo angustiante, ver a la menor en ese estado que estaba, pero gracias a Dios pude hacerlo y volverla a la vida. Traerla a la vida otra vez, agradezco a Dios toda la situación vivida" dijo Gonza por Multivisión.