A más de 7 meses del robo de la joyería, su dueña no recuperó nada

El pasado 7 de enero durante la noche ocurrió un robo millonario a una joyería en pleno centro salteño. Desde entonces hay más interrogantes que certezas y muy de a poco algunas cosas se van esclareciendo.

Después de más de 7 meses, el pasado jueves en un trabajo conjunto entre investigadores y recursos operativos del Sector 1B y del Grupo Investigativo del Sector N° 2 lograron detener a un hombre que se encontraba vinculado a la causa.

Ahora, la dueña del local, en diálogo con InformateSalta, dijo que verán si la fiscalía logra recuperar algo de sus cosas o si llevan a causa a juicio este año, pero se mostró totalmente descreída de la justicia.

“Perder absolutamente todo en este país no es nada fácil”, dijo, pero resaltó que en este momento está trabajando, “como siempre, por suerte muy bien y con la esperanza de en algún momento poder recuperar algo”.

También habló sobre la denuncia por evasión fiscal y por agresión que le hizo a la dueña de Galería Continental ya que ella la arañó y golpeó, “no avanzaron en nada y seguramente no avancen porque cuando sos rico en Salta y amigo de los jueces, no llegás a nada”, añadió.