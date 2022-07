Desde la Municipalidad niegan censura o represión contra los artistas callejeros

Durante el fin de semana se viralizó un video donde un grupo de chicos que bailaba folklore en la plaza 9 de Julio habrían sido desplazados por personal policial y municipal, situación que incluso llevó a enfrentamientos con turistas.

Ante esta situación, Susana Pontussi, Interventora de Espacios públicos de la Ciudad, fue consultada por el hecho puntual y aseguró que la Cultura en Salta está habilitada. "La verdad es que circuló ese video cuando en realidad no se filma todo, no se muestra la previa, donde empieza todo. Se apersonan los inspectores municipales y le indican que no podían tener una consola de sonido".

"Entendemos que nuestra ciudad es una ciudad turística y hay mucho de arte callejero y siempre lo hemos permitido y favorecido pero tenemos que entender que hay que tener reglas de convivencia, entonces poner alto parlantes no es justo para los demás".

Pontussi puntualizó que "Se los puede ver en muchos lugares con guitarras y bombo, dos o tres parejas bailando en los distintos restaurantes de la plaza 9 de Julio, en las Balcarce tenemos varios lugares donde tienen permanentemente en las puertas chicos vestidos de gauchos y cuando ven que se acercan turistas empiezan a bailar, en la peatonal tenemos un muchacho que toca el saxo, una señora que canta bagualas, la cultura popular la tenemos".

Recordó que hay familias viviendo alrededor de la plaza. "Hay gente que no sabe que a la vuelta de la plaza viven muchas familias, los vecinos denunciaban permanentemente y la gente del Museo del Cabildo estuvieron haciendo denuncia porque los turistas no podían hacer la visita guiada por los volúmenes que tenía esta gente afuera, pueden hacerlo pero sin amplificadores".

Al mismo tiempo la Interventora denunció que turistas escupieron a inspectores e incluso uno fue zamarreado, si bien no denunciaron pero recalcó que el video no exhibe todo.

Por su parte Fernando García Soria, Secretario de Cultura y turismo de la ciudad de salta dijo "Lo venimos trabajando hace mucho tiempo, la ciudad requiere orden. Para eso hay lugares establecidos en la misma plaza 9 de Julio y con la correspondiente disposición para que se puedan realizar ese tipo de actividades. Para eso está la glorieta de la plaza, esta la plazoleta IV Siglos que tiene una especie de escenario"

Sostuvo que "en ningún momento hay censura hay represión para los artistas. De hecho en las peatonales se pueden desarrollar actividades culturales que realmente le dan mucha alegría. Lo que tenemos que entender es que tenemos que llevar un esquema de ordenamiento. No nos olvidemos que la plaza 9 de Julio era un lugar casi invivible por lo que eran los ruidos".

Indicó que existen en Salta "Lugares y espacios hay, tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos, porque esa situación hay una cuestión en la cual tenemos que entender el respeto a los demás. Entender que hay espacios determinados para eso y para que todas las manifestaciones se pueda expresar en la ciudad.

Por último, aseguró que se vino hablando muchas veces con los artistas "Hemos hecho actividades con ellos este grupo que los vi en el video no los tengo identificados, estoy tratando de buscar su contacto para tener un acercamiento. Ver de generar un espacio para que puedan presentarse".