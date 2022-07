Christian Cueva: Futbolista profesional de Perú

Christian Cueva es un futbolista nacido en Perú. En este país, el fútbol es un deporte importante que ven cientos de miles de aficionados. Cueva desempeña el papel de extremo en el campo y ayuda a crear ataques. En consecuencia, ha sido bastante prolífico en su carrera. Y si quieres saber más sobre el fútbol peruano, definitivamente vale la pena conocer a este personaje.





Nombre completo: Christian Alberto Cueva Bravo Apodo: Aladino Año de nacimiento: 1991 Altura: 169 Posición: Centrocampista de ataque



Biografía



Christian Cueva nació en 1991 en Trujillo, Perú. Comenzó su carrera profesional en el club local Universidad San Martín, para el que jugó durante bastante tiempo. Los parámetros físicos del jugador son 169 centímetros y 62 kilogramos. Como se puede entender, el protagonista no lucha mucho, pero su regateo le permite vencer incluso a verdaderas estrellas, que son populares en todo el mundo.



Carrera en el club



Como se dijo anteriormente en este artículo, Christian Cueva comenzó su carrera profesional en la Universidad San Martín, donde jugó de 2008 a 2012 antes de ir a la Universidad César Vallejo.La temporada siguiente, el jugador apareció en un club chileno llamado Unión Española donde jugó dos temporadas.



Aladino también consiguió jugar en el Alianza Lima y en otros clubes del campeonato de México, Brasil, Rusia y Turquía. En todos los equipos, el jugador no pasó más de dos temporadas. El número de sus goles no es tan alto. Sin embargo, cabe destacar que los seleccionadores no acababan de creer en el talento del joven peruano.

En Rusia, jugó en el club Krasnodar, donde estuvo desde 2018 hasta 2020. El atleta no marcó ni un solo gol en 15 partidos. Sin embargo, los espectadores han destacado la gran calidad de su actuación sobre el terreno de juego. A partir de 2022, juega en el Yeni Malatiaspor, donde ya ha disputado 8 partidos. También queremos presentarles a otro famoso futbolista peruano, Paolo Guerrero.



Carrera por la selección nacional



Christian Cueva comenzó a asistir a la selección peruana en 2011 y sigue siendo un jugador de la plantilla principal. A lo largo de su carrera, el jugador ha participado en dos ocasiones en la Copa América, donde ganó el bronce en 2015 y la plata en 2019:

Chile;

Brasil.



En consecuencia, los aficionados al fútbol peruano están contentos con su actuación.



Pompinchú ha marcado 10 goles en un partido con la selección, lo que ha tenido un impacto positivo en todo el equipo. Durante esta larga estancia en el equipo, el jugador apareció en 57 ocasiones y casi siempre mostró un buen resultado.



Conclusión



Christian Cueva ha estado en Europa y ha jugado en muchos clubes del mundo. Aunque sólo jugó en la liga peruana al principio de su carrera, los espectadores locales tienen una opinión positiva de él. Tal vez pueda ver las bellas actuaciones de la protagonista en el futuro. Su carrera profesional aún no ha terminado, lo que significa que las principales victorias están por llegar. Sólo podemos esperar y desear que su ambición se convierta en lo mejor de lo mejor.