Necesita ayuda: Su nieto la echó de su casa, vendió todo y la amenazó de muerte

El terrible caso de violencia ocurrió en B° 20 de Junio, donde la abuelita Nélida sufre el permanente ataque y hostigamiento de un nieto de 34 años a quien crío desde pequeño. El sujeto le vendió cama, colchón y todo lo que encontró.

Ella hoy se refugia en casa de otros familiares. "Yo quiero que lo agarren ya, ya demasiado daño me hace. Tiene 34 años, mire como tengo mis brazos de estar internada en el hospital", contó la mujer.

Otra de las hijas de la mujer dijo que le dejó vacía la casa. "No hay nada que pueda recuperar. Sube por lo techos. Le roba las chapas. Zapatillas, si no le da plata para drogarse le pega en el pecho y la obliga, mi esposo lo vio golpeándola ".

La abuela, totalmente quebrada imploró por ayuda. "Yo no quiero que esté, quiero que lo detengan. Que voy a ir a mi casa si me amenaza de muerte, me quiere incendiar la casa. Eso tengo miedo".

Su hija siguiendo en el relato, contó que si bien estuvo detenido cuando la abuela lo denunció, rápidamente fue liberado, aduciendo que es la primera denuncia. Sin embargo tiene condenas por robos y es un conocido delincuente en la zona de B° 20 de Junio.

"Amenazó a mi hermano y hermana porque dice que los va matar porque lo denunciaron. Vecinos lo denunciaron todo lo que le hace. Hay pruebas. Ya tiene como 4 condenas por robo, lo conocen por Coyota y se llama Jorge Mendieta".

En su relato, la mujer contó que entiende que su nieto quiere tomar venganza por la muerte de su hermano en el interior de la vivienda en cuestión.

"Tengo un hijo en la cárcel, dijo que a mí me va matar, a la vieja la voy a matar, tengo miedo" expresó la mujer.

Por último, su hija pidió a la Justicia intervención ya que hoy ellos la están protegiendo pero en breve se van a Buenos Aires y quedará sola y teme por la vida de su madre. "Ya se van a ir la otra semana y qué va pasar, me matará, me cortará el cogote, no sé cómo voy hacer, que me ayuden" imploró ante las cámaras de QPS.

Por ahora la abuelita necesita cama, colchón, frazadas y leche para alimentarse, ya que esta operada de los intestino y debe cuidarse en la alimentación. Si querés ayudar podés contactarte al 3873022748.