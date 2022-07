Odontólogos aseguran que proveedores no venden insumos para proteger su stock

La situación con las importaciones y la suba del dólar complican el trabajo diario de los odontólogos. En medio de la incertidumbre, el viernes pasado algunos negocios de venta de insumos en Salta decidieron directamente cerrar sus puertas a la espera de anuncios que finalmente no se dieron.

En diálogo con InformateSalta, la doctora María Paola Corai, presidenta del Colegio de Odontólogos, aseguró que están preocupados y en una situación crítica. “Si bien consideramos que los negocios si tienen stock, no están vendiendo todo lo que el odontólogo necesitaría por un temor a que después cuando tenga que reponer esa mercadería, no se sabe cual va a ser el valor. Hay un poco de especulación”, dijo.

Entre los insumos con los que están teniendo complicaciones, mencionó a la anestesia, cuyo precio se incremento considerablemente en los últimos días; además de conos para tratamiento de conducto, algunas resinas y el adhesivo que se utiliza para operaciones.

“Nosotros no entendemos la salud general sin una salud bucal, la preocupación que tenemos es que llegue un momento en que no podamos atender al paciente. Hay situaciones críticas en la que los pacientes necesitan atención si o si, estamos preocupados por si llegamos a estar en la situación que no tengámoslos insumos para trabajar. No es tan fácil conseguir, los odontólogos están atendiendo en la medida de lo posible, los valores en algunos casos son un 100% más de lo que se estaba consiguiendo”, expresó.

En este sentido, indicó que los odontólogos no solo vienen desde hace tiempo sufriendo con la suba del dólar, sino también con los pagos retrasados de las obras sociales, con plazos de 60 a 90 días. “Se dificulta bastante el poder trabajar. La mayor preocupación que tenemos es que estos insumos que hay ahora, no los podamos conseguir”, manifestó.

Finalmente, adelantó que mañana el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos mantendrá un encuentro con una alta funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación. “Nosotros anoche estuvimos reunidos, a través de zoom con los presidentes de todos los Colegios profesionales del país, en donde se elaboró una nota y se pidió la reunión. Allí vamos a ver que novedades hay y se van a plantear las situaciones en todo el país, en general la preocupación que tenemos es que en los consultorios hay un cierto stock, no es exagerado, para atender pero después tenemos el temor que no se consiga o los precios sean muy elevados y no se pueda acceder a la compra de estos insumos”, concluyó.