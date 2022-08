Qué dijo la China Suárez tras enterarse del supuesto divorcio de Icardi y Wanda

Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi y las especulaciones sobre un nuevo affaire del jugador con la China Suárez no se hicieron esperar en las redes sociales. Sin embargo, la actriz le transmitió tranquilidad a Rusherking aclarando que lo ama. “¿Estás enamorada?”, le preguntó un seguidor vía Instagram, y ella no dudó: “Muy”.

El músico llegó a su vida poco después del breve romance que tuvo con el español Armando Mena Navareño, con el que se vinculó en medio del escándalo por su encuentro con la figura del PSG en un hotel de París.

Tras el final de su relación de cinco años con Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia y Amancio, Eugenia Suárez se mostró muy agradecida con Rusherking, a quien le dedicó emotivas palabras el día que presentó “Lo que dicen de mi”, su primera canción: “Rusher se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que pensé que se había apagado en mí”.

La China Suárez aclaró su situación sentimental tras la confirmación del divorcio entre Wanda e Icardi. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

Cómo nació el amor entre la China Suárez y Rusherking

Meses atrás, los artistas se cruzaron en una fiesta y no dejaron de mirarse, según contó la ex Casi ángeles. Sin embargo, ninguno de los dos avanzó y el primer acercamiento se dio tiempo después, en un viaje a Madrid.

La China Suárez y Rusherking están enamoradísimos. (Foto: Movilpress).

“Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Eugenia me quiere y me cuida mucho”, reconoció el ex de María Becerra durante una entrevista. A ella la fulminaron por la diferencia de edad que hay entre ellos, pero solo se divierte con los memes que le envían. “Nos morimos de risa. ‘Qué grande que está Amancio’ me dijeron el otro día. La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco”, reconoció.

La China Suárez está feliz por su noviazgo con Rusherking. (Foto: Instagram /sangrejaponesa)

Wanda Nara se cansó de Mauro Icardi y le pidió el divorcio

Este miércoles, Ángel De Brito expuso en LAM (América) un audio revelador sobre la situación sentimental de Wanda Nara. Se trata de un mensaje que le envió a una de sus empleadas de Milán, con la que mantiene un conflicto. Allí, confirma que ya no está en pareja con el futbolista del PSG, con el que fue mamá de Francesca e Isabella.

Mauro Icardi y Wanda Nara, el fin de una historia que duró ocho años. (Foto: Instagram/mauroicardi).

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se le escuchó decir. /TN