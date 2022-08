Este sábado, se realizará la clasificación de los Juegos Evitas de levantamiento olímpico de pesas

Este sábado 6 de agosto, desde las 9 en Burpix CF Cachorros, se realizará el torneo clasificatorio para los Juegos Evitas de levantamiento olímpico de pesas en la categoría Sub 15 y después también habrá competencia en las categorías Sub 13, Sub 17, Sub 20 y mayores.

El evento es organizado por la Federación Salteña de Harterofilia y la Secretaría de Deportes de la Provincia de Salta en donde para la categoría Sub 15 elegirán los representantes de Salta para las finales de los juegos Evita que se realizarán a mediados de octubre en Mar Del Plata.

En esta categoría habrán 14 inscriptos que representan Salta Capital y el interior de la provincia en donde en el rubro masculino son 7 los atletas participantes mientras que para la categoría femenina también son 7 participantes. Para este clasificatorio se realizan dos pruebas en la que cada participante tendrá 3 intentos por prueba y por lo general se llega a levantar aproximadamente 80 KG.

La primera prueba consiste en levantar las pesas, de una vez y sin interrupción, desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se hace una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros.