Video: el festejo de Chapa Retegui por los goles de su hijo al Central de Tevez

Mateo Retegui fue la gran figura de la noche en el triunfo de Tigre sobre Rosario Central con dos goles en el 3-1 final, uno de los cuales fue un golazo que desató la locura en las tribunas, donde hubo un hincha destacado, Carlos "Chapa" Retegui, quien celebró a lo loco los tantos de su hijo contra el equiop de Carlos Tevez, de quien estuvo a punto de ser su ayudante en el "Canalla".

Una cámara captó al "Chapa" en una de las tribunas del estadio de Victoria durante los tantos de Mateo y su festejo fue desaforado con gritos, abrazos, saltos, cánticos y comunicación con su gente vía su teléfono celular.

¡CÓMO LO GRITASTE, CHAPA! Así celebró Retegui el golazo de Mateo, su hijo, en el 2-1 parcial de Tigre contra el Central de Tevez en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/WtkGMAJ06v — SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2022

El pasado 22 de junio, Carlos "Chapa" Retegui comunicó que no estaría en el cuerpo técnico de Carlos Tevez, quien lo quería como su principal ayudante, porque explicó que no podía dejar su trabajo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

"Es incompatible mi función y trabajar con Carlos", señaló Retegui en el programa Ruleta Rusa que se emite por la radio Metro 95.1, y agregó: "Hoy tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no renunciar. Tengo una responsabilidad muy grande con Horacio Rodríguez Larreta, con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría".

Enterado de la decisió de Retegui, Tevez manifestó en conferencia: "Faltó a su palabra y me falló a mí, a mi familia y a Rosario Central. Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara", contó Tevez muy enojado con quien iba a formar parte de su cuerpo técnico en Central.

Lejos de calmar el clima, El DT de Rosario Central agregó: "Fue desprolijo y me hago cargo. Esperaba que me venga de frente. Es una situación difícil y delicada. Yo estoy más sorprendido que nadie porque veníamos trabajando seis meses antes. Priorizó a las 30 o 40 personas que puso en el cargo donde él está y le falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, el fútbol es para que que ponga el pecho y falla al frente".

El exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey de la Argentina iba a ser el principal ayudante de Carlos Tevez en su cuerpo técnico. "Iba a ser importante porque tenemos visiones diferentes y nos podíamos complementar. Él tiene una visión de movimientos y de planear las cosas por su pasado como seleccionador en el hockey. A mí me podía ayudar porque recién arranco y él tiene experiencia", dijo entonces el "Apache".