Cambió el fixture para el Mundial: Qatar-Ecuador será el partido inaugural

Afalta de que lo oficialice el Bureau del Consejo de la FIFA, el fixture del Mundial 2022 se modifica y finalmente el primer partido será el de Qatar-Ecuador, que se disputará el domingo 20 de noviembre con horario a definir, según pudo confirmar Doble Amarilla.

La decisión del ente rector del fútbol es mantener la tradición de que sea el país organizador el primero en dar el puntapié inicial. La intención, además, es que el partido se dispute un día antes de lo que estaba programando el calendario.

En ese marco, el partido de Senegal-Países Bajos, que estaba contemplado como el primero, mantiene su fecha del lunes 21 de noviembre, aunque podría cambiar el horario para que esté en la franja de máxima audiencia. Para estas modificaciones, hubo previo acuerdo del país anfitrión y de la Conmebol, ya que el Ecuador de Gustavo Alfaro es su rival, publica dobleamarilla.com.ar.

"La gran mayoría de los adeptos y personas que siguen el fútbol no entenderían que el partido inaugural no fuera efectivamente el primero de la competición", le manifestaron en off a Doble Amarilla en referencia a los cambios.

Fuentes oficiales le agregaron a este medio que, de ser aprobada esta medida por el Bureau del Consejo, el duelo inaugural será el único del día y "tendrá toda la dignidad que debe tener". En tanto, aclararon que las fechas de cesión de jugadores no se verían afectadas.

Ante esta situación, en las próximas horas se haría oficial que el Mundial de Qatar 2022 tendrá su estreno el 20 de noviembre en el que se enfrentarán el país anfitrión frente a Ecuador, por la primera fecha del grupo A.