Cristian Luna desapareció hace 14 años y excavan la casa de su novia en su búsqueda

Miriam Carrera, mamá de Cristian Luna reprochó el trabajo de la Justicia desde el momento de su desaparición en 2008. Hoy la justicia autorizó una excavación en la vivienda de la novia de su hijo por aquel entonces, ubicada en B° Intersindical, calle Diario El Paraná 2927.

"Nunca ha sido una búsqueda bien hecha, un rastreo que haya sido bien hecho, incluso de las llamadas. hay mas de 300 CD presentados con distintas llamadas que hemos recibido. Nunca han sido investigadas".

En cuanto a por qué se excava en el lugar explicó que "La vez pasada, unos cuantos meses atrás, se hizo un rastrilleo y se vio que había movimiento de tierra, y en ese momento tendrían que haber hecho la excavación".

El día que desapareció y las sospechas

Miriam recordó el día que su hijo desapareció y el accionar de su novia. "Cristian de un día para el otro despareció. Me enteré por la novia que Cristian había desaparecido y ella me decía que se había suicidado, después encontramos una carta en la cual supuestamente podría haber sido como si se suicidara, pero la carta yo sigo afirmando hasta el día de hoy que está escrita con la letra de Cristian, con una lapicera de brillitos, pero la palabras que usaba que no son las habituales de él, fue dictada".

Indicó que su hijo con la persona que tuvo el ultimo contacto fue con la novia. "Él vivía en el Intersindical, en Radio el Mundo y Santiago del Estero, vivía en un departamento solo".

La causa y el no saber

La mujer además soportó durante años la tortura de las llamadas en donde solo se escuchaba una respiración o se reproducía el mensaje del contestador del teléfono de su hijo. En razón de esto contó que las presentó como pruebas "Todas las llamadas y presentaciones que hicimos para mí como mamá nunca han sido investigadas bien. Nunca se supo de dónde provenían ni nada".

La investigación y su hipótesis

Miriam no entiende qué paso y por qué no se investigó el caso a pesar de su insistencia "lo principal que tendrían que haber hecho es secuestrar el celular de Cristian, que para Cristian era una computadora, ese celular quedó con Andrea con la chica que salía con Cristian. Otra cosa era abrir el disco rígido de la computadora".

Dolida la mujer, apuntó sus sospechas contra la novia y un empresario para el que su hijo hacía trabajos. "Desde el primer día puse la sospecha en la novia y el empresario. Vine ese día que desapareció Cristian, después de haber hecho la denuncia. Vine hablar con la chica. Yo quería que me diera el celular de Cristian y me dijo que me lo iba entregar cuando apareciera Cristian, en ese momento recibió un llamado del empresario, la hija atendió y le dijo te llama...y ella le dijo decile que después lo llamo"

Contó que Cristian hacia trabajos para este empresario. "Era Ingeniero informático y trabaja con ellos para hacer algunas cosas, yo pienso que en algún elemento encontró algo y esto podría haber causado todo esto"

La excavación

Si bien no fue notificada por la fiscalía que tiene la causa, hoy Mriam está en lugar, luego de que su abogado le avisara. "Anoche me llamó mi abogado diciendo que a él recién le habían avisado, que viniera yo, no sé que van hacer, se que van a hacer la excavación. Cundo hicieron el rastrillaje yo vine y yo no sé si mis nervios o qué, pero hay un limonero ahí, en el fondo donde hicieron el rastrillaje, yo estaba parada ahí y mi corazón se quería salir".

"Mi ilusión sería encontrarlo con vida pero en este momento ya no, quiero saber dónde está, que pasó por qué la justicia no quiso investigar desde un principio todo esto como corresponde" concluyó por Multivisión.