"Me quitó a la chica": Cristian Castro reveló cuál es el verdadero motivo de su mala relación con Luis Miguel

Cristian Castro y Luis Miguel no tienen una buen relación. Si bien se podría pensar que sus cortocircuitos comenzaron por distintos celos profesionales, el jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece) aseguró que eso no tuvo que ver y reveló qué sucedió que los alejó tras mantener un vínculo muy cercano, allá atrás en el tiempo, en los inicios de los 90’.

En diálogo con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), Cristian se mostró contento porque El Sol compartió en su cuenta de Instagram un video suyo hablando bien de él. "Bueno, se dio cuenta que yo soy su seguidor. Ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo", señaló el cantante mexicano.

"En mi corazón está Luis. No lo puedo sacar. Si él me saca a mí es un error", aseguró en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y ante la directa pregunta de cómo nació el conflicto entre ellos, el intérprete de No podrás, Azul y Lloviendo estrellas, entre otros tantos éxitos, fue contundente y destacó: "Bueno, me quitó a la chica, viejo. Pero no hay problemas, se la dejo".

El músico hace mención a la actriz y modelo cubana-estadounidense Daisy Fuentes, quien supo ser novia de Cristian y luego de Luismi.

Junto a Micky, Daisy estuvo tres años y se separó en 1998.

"Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé. No sé qué pasó. Algo lo enojó", aseguró Cristian, según publica Clarín.

Luego, al hablar de sus carreras profesionales, destacó: "Yo ya estoy más viejito que Luismi. Luis Miguel es el mejor del mundo".

Y sobre su participación en la serie de Luis Miguel en Netflix, donde apareció con el nombre de Cris Valdés, analizó: "Yo creo que en su serie ha habido muchas muestras de respeto hacia mí. Me da todo un capítulo nombrando mi canción y recordando mi lanzamiento. Que bueno que me da esa importancia. A mí me sintió un compañero que venía copiándolo, porque la verdad es que todos queremos ser Luismi".

Por su parte, Cristian se refirió al rumor de que su madre, Verónica Castro, mantuvo un amorío con Micky. "¡Ojalá! Le digo ’Vieja, lanzate’. Es lo que quiero, quiero que mi viejo sea Luismi", sentenció, con mucho amor.

Y sobre su presente amoroso, detalló: "Me tienen muy arropado acá. Pero la verdad que hace falta ver a la familia, a la mamá. La extraño mucho".