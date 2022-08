Denuncian aprietes y amenazas de anestesistas en el Materno Infantil

Federico Mangione, el gerente del Hospital Materno Infantil, se mostró molesto con la situación que están atravesando por los inconvenientes con anestesistas. “Hoy la intención era salir a poner paños fríos porque ellos habían comentado que se hacían cargo de todo, pero lejos estamos de eso. Si uno lee bien, en la letra chica dice que después nos cobrarán”, dijo al iniciar.

Mangione en medio de este problema había pedido que, para los pacientes carenciados, le dejen mandar a sus anestesistas con sus equipos, pero no se lo permitieron.

“Resulta ser que mi anestesista, el Dr. Gustavo Paniagua, fue amenazado por otros dos, le dijeron que le iban a pegar si daba la anestesia”, denunció el gerente y afirmó que fueron Juan López y Federico López, dos hermanos médicos, uno de los cuales forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Anestesistas.

“Estamos por hacer la denuncia policial, esto es un atropello”

Indicó que se juntó con el presidente de dicha Asociación y no acepta que bajo ningún punto que mandé a anestesistas del Hospital Materno Infantil: “yo le pedí que lo pongan dentro del paquete de oncología de Nación y me dijo que no había ningún problema, que se iba a pagar. Nunca hicieron nada, excepto por este ultimo paciente porque se metió la directora de Hope”, agregó por Aries FM.

¿Cuánto sale el tratamiento?

Mangione habló también sobre el costo del tratamiento y dijo que cada prestación en un nivel 6, sale más o menos $28.000 por práctica, y estas son 40. “Me pedían $1 millón 400, después me bajaron a $1 millón 200 y pretenden que entregue 50% antes del pago y 50% después, pero en un hospital publico no se puede pagar nada por adelantado sin hacer antes los trámites correspondientes”, explicó.

Haciendo cálculos de lo anteriormente expuesto, surge una diferencia, ya que multiplicando $28.000 por 40 prácticas, el total es de $1.112 millones, es decir que la diferencia que cobran desde la asociación es casi $300 mil pesos más.

“Yo quería terminar esto hoy, pero estamos muy lejos. Mi función pública es cumplir y rendir cuentas, y ¿cómo explico todas estas cosas que tengo que pagar por adelantado? Yo necesito que se tomen las cartas en el asunto que corresponden”, finalizó.