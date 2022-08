Puesteros del Parque San Martín en contra de la reducción de los locales

Luego que trascendiera la pretensión de la intendencia de reducir 100 puestos en la feria colindante al lago del Parque, trabajadores se manifestaron para solicitar se de marcha atrás con tal medida.

Hoy en el Parque se reunieron con carteles que rezaban “queremos trabajar, queremos seguir en el lugar”, “queremos mantener nuestros puestos de trabajo en este lugar”, entre otros, pidiendo que no se los mueva.

“Los funcionarios mienten que la decisión es de la intendenta Bettina Romero. Queremos trabajar, aportar y poner para la obra. Ella no se abre al dialogo y no sabe lo que es la necesidad de la gente, con el hambre no se juega”, dijo ante nuestros micrófonos uno de los representantes de los vendedores.

“Ella (Bettina Romero) dice que nos tenemos que ir, pero no tiene un lugar para darnos. ¿Si ella es intendenta de Cerrillos ganaría lo mismo? No, nosotros tampoco”, añadió.

Inmediatamente después de iniciada la protesta, llegó Jorge Altamirano, secretario de Protección Ciudadana de Municipalidad de Salta, quien afirmó que desde el municipio tienen la predisposición para establecer una mesa de diálogo y de trabajo. “Estamos definiendo qué día nos podemos reunir, me acerqué para que sepan que hay una mesa de diálogo”, dijo para finalizar.