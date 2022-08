¿Dónde está Gastón Sanz? Se cumplió medio año sin novedades sobre su paradero

“La verdad que ya no sabemos por dónde buscar, estamos re-chequeando los datos que tenemos a ver si se nos pasó algo", expresó Andrés, papá de Gastón Sanz, el joven de 31 años, que fue visto por última vez en la zona del río Castellanos, al cumplirse 6 meses de su desaparición.

Al respecto, el papá de Gastón manifestó que no hay ninguna pista nueva. "Sabemos que no estaba bien anímicamente pero no más que eso, se le había perdido el perro y se le había vencido el contrato de alquiler por lo que tuvo que volver a vivir con su madre", expresó a Con Criterio Salta.

Por otro lado, Andrés Sanz agradeció al Gobierno Provincial por el apoyo recibido. "Nos comunicaron que la búsqueda va a seguir y hemos conseguido un móvil para que la gente se traslade a distintos lugares, siempre en base a suposiciones de dónde puede haber estado. Y gracias a la esposa del Gobernador, hemos logrado que la ciudad esté empapelada con carteles que lo buscan y solicitan datos de su paradero".

"Gastón desapareció así sin más, sin sus medicamentos él no debe saber cómo se llama"

Para finalizar, insistió en la hipótesis de que su hijo se encuentre perdido en alguna parte sin saber cómo regresar: "Yo como papá quisiera creer que se fue y está en casa de alguna persona, no quiero pensar que sucedió algo peor. Estoy seguro que algo se nos está pasando y no sabemos qué es. Sabemos que no tenía su celular encima, y sus amigos que lo vieron unos días antes dijeron que Gastón no estaba bien pero ninguno puede dar una sola pista porque nadie sabe nada".