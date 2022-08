El papá de Gastón Sanz se reunió con el ministro Cornejo: “No tenemos datos nuevos”

El padre de Gastón Sanz, el joven salteño de 31 años desaparecido hace más de 5 meses en la zona del río Lesser, en San Lorenzo, mantuvo una reunión durante la mañana de este martes con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, dialogando sobre los avances en la búsqueda.

“Hay un grupo conformado que está en la búsqueda constante, que es lo que yo quería, que no se pare la búsqueda”, señaló Andrés, el padre de Gastón, en la charla que mantuvo con InformateSalta. “El sábado pasado fui con un grupo de amigos y nos encontramos con que la policía ya había rastrillado ese lugar. Es muy importante porque sé que no estoy solo, que no me han abandonado”, agregó al respecto.

Si bien no hay ningún dato ni pistas nuevas, “estamos rastrillando en la zona y alrededores, voy a ver si me puedo reunir con la esposa del gobernador para pedirle si nos puede prestar movilidad para llegar a zonas de difícil acceso, son varios kilómetros para recorrer”, comentó el papá del joven desaparecido.

Volviendo al encuentro que mantuvo con el ministro Cornejo, se expresó sorprendido con la continuidad de la búsqueda. “Fui a agradecerle a Abel Cornejo porque está cumpliendo con lo que él nos prometió; también les pedí que nos informen qué zonas están rastrillando para no avanzar sobre los mismos lugares y aprovechar más los trabajos”, solicitó para coordinar.

Por último recalcó que todas las acciones para dar con el muchacho están en marcha, activas y con la mente puesta en hacer todo lo posible para encontrarlo. “Estamos buscando a ciegas porque no tenemos indicios certeros, la recompensa está pedida pero sabemos que es un proceso que depende de Nación, estamos a la espera de que nos confirmen”, concluyó.