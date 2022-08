Fuerte debate por la suspensión de las PASO: las voces a favor y en contra

Se dijeron de todo y se sacaron chipas. Tras un arduo debate de alto contenido político, como hacía mucho tiempo no se veía en la Legislatura, con exposiciones, aportes y críticas de todos los bloques, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece la suspensión para el año 2023, en forma excepcional y extraordinaria, de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La primera en tomar la palabra fue la presidente de la comisión de Legislación General e integrante del Bloque Salta Tiene Futuro, Socorro Villamayor, quien aseguró que las PASO no reflejan el objetivo para el cual fueron creadas, vinculado a lograr mayor participación, a la vez que agregó que “se convirtieron en una gran encuesta” porque hay un sinnúmero de personas que participan al solo efecto de ver si llegan al piso para competir en la elección general.

Seguidamente, dijo que a partir de la implementación de las PASO, el debilitamiento de los partidos se profundizó, por lo que su suspensión pondrá nuevamente en vigor la vida democrática de los partidos y evitará la confusión de la ciudadanía. “Vamos a volver a darle fuerza y vida política a los partidos para que diriman sus cuestiones en sus seno interno, para que las pertenencias partidarias vuelva a tener fuerza”.

A su vez, dijo que "no existe ningún viso de inconstitucional o de afectación de algún tipo de derecho", y agregó que la provincia viene a sumarse a Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago, La Rioja, Tucumán, que tomaron idéntica determinación.

En contrapartida, Sofía Sierra, del bloque del PRO, fue crítica de la iniciativa y señaló varias inconsistencias, que a su criterio atentan contra la democracia, y la institucionalidad. En primer lugar, sostuvo que la decisión de suspender de forma excepcional las PASO es cuestionable puesto que deja entrever que depende de “motivos convenientes al gobierno o a los legisladores de turno". “Quiere decir que se van a rehabilitar cuando les convenga”, apuntó.

Sierra dijo que si el objetivo es transparentar la vida interna de los partidos debería plantearse la eliminación en vez de la suspensión. “Pareciera que no están tan convencidos, no estamos de acuerdo con la dedocracia y la resolución de las candidaturas en una mesa de café”.

En relación a las declaraciones de sus pares, sobre que se convirtió en una encuesta cara, sostuvo que con la democracia no se escatima. “Hay muchas partidas presupuestarias poco claras que se pueden ahorrar, según el ministro (Dib Ashur) tenemos superávit, como vamos a escatimar en defender nuestra democracia que es la base de nuestra libertad, si el objetivo es ahorrar unifiquen las elecciones”, disparó.

También cuestionó el argumento que habla acerca de que la ciudadanía se manifiesta a favor de la eliminación. “Ponen de excusa a la ciudadanía, lo que deberíamos preguntarnos es que tan bien los estamos representando, si la gente ve un acto democrático como un gasto, quizás es porque no sienten que la política los representa, entonces no le echemos la culpa a ellos y nos hagamos cargo”.

Seguidamente, Cristina Fiore, de Ahora Salta, dijo estar convencida de que más allá de los argumentos con los cuales se “trate de disfrazar el proyecto de ley”, representa una clara manipulación del sistema electoral en virtud de que el gobierno pueda tener una ventaja política. “Se hablaba de que las PASO se convirtieron una gran encuesta, si ese fuera el fundamento, estaríamos no ante la suspensión, sino ante la eliminación de las PASO, me parecería mucho más honesto, eliminemos las PASO pero no la suspendamos”, comentó.

“Si estamos en medio de la pandemia, con todos los servicios sanitarios sin una vacuna, era una situación excepcional, ahora cual es el evento fuera de lo común para suspender las PASO, lo extraordinario es que le no le conviene a un gobierno", disparó.

También puso en duda el argumento acerca de si la sociedad salteña está desinteresada por las PASO ya que no existe algún estudio que acompañe el proyecto. "El argumento es que la gente no quiere votar, no se condice con la realidad, la baja participación no es un dato, en las PASO los índices siempre estuvieron más cerca del 70”, indicó.

“Este proyecto tiene que ver con una especulación política, más que con una necesidad real o seria de que es lo que se quiere hacer con el sistema electoral"

A su turno, Santiago Vargas, de la UCR, dijo estar de acuerdo con la suspensión de las PASO y propuso su eliminación debido principalmente a la proliferación de los partidos. “El que no podía participar dentro de su partido, creó otro para encontrar el camino electoral, las PASO vinieron a fomentar esto la creación de partidos políticos, hoy tenemos 98 partidos políticos de la provincia, entre provinciales y comunales y los históricos, todo se desvirtuó”, manifestó.

“Eso nos pone a nosotros en la responsabilidad de decir basta. Son partidos que están vacíos solo quieren competir”

Además sostuvo que entre PASO y la General pasan 3 meses, con un costo muy alto para cada uno de los partidos, y poca influencia en la contienda electoral. “Son tres meses donde hay que estar al frente de una candidatura y lo peor es que no se define nada, se ha dado en la mayoría de los frentes, todos pasan a esa gran final y termina siendo una gran encuesta, cara, por lo cual creemos necesario volver de nuevo a fomentar la participación interna de los partidos”, a la vez que agregó que “no podemos nosotros dejar de escuchar al vecino: El salteño está cansado de votar tantas veces”.

Por su parte, Franco Hernández, de TODOS, cuestionó el concepto de la suspensión excepcional y extraordinaria y agregó que se convirtió en regla general porque es la segunda vez que ocurre. “Ya no es excepcional, se convierte en permanente a menos de 8 meses de las elecciones, falta menos de un año y se modifica el sistema electoral y se lo suspende”, dijo.

En ese sentido, dijo que las PASO han permitido a todos los partidos políticos poder competir y presentar una propuesta política para que el electorado elija e indicó que no hay un fundamento que vaya más allá de que son costosas. "Dicen que el gran costo que tienen las PASO permitirían hacer 5 hospitales, pero hasta ahora no se hizo ninguno y ya se suspendió una vez”.

Asimismo dijo que es un verdadero retroceso suspenderla extraordinariamente porque cambiar las reglas electorales continuamente y a menos de un año es desmesurado y le da incertidumbre al ciudadano. "La gente está cansada que no le den respuestas y soluciones”, dijo.

Para finalizar, Luis Albeza, del bloque Gustavo Sáenz Conducción, sostuvo que que las PASO son un instrumento obsoleto y oneroso, que además no cuenta con el apoyo de la sociedad, y agregó que casi ninguno de los partidos van internas. “Nosotros entendemos que hay una realidad totalmente distinta, se ha desvirtuado la esencia de las PASO, lo de garantizar la participación ciudadana ya no se cumple y la sociedad está a favor de suspenderlas, es un gasto innecesario y esos recursos pueden aplicarse a otras necesidades, luego trabajaremos en un proyecto superador”, finalizó.