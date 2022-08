Vizzotti garantizó que los medicamentos aumentarán menos que la inflación

La ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, recorrió nuestra provincia durante la jornada de ayer y luego visitó a algunos medios de la capital salteña, donde habló de algunas cuestiones referidas a la salud y la situación económica que atravesamos todos los argentinos y argentinas.

En primer lugar, indicó que se firmó un acuerdo con la Industria Farmacéutica para que los medicamentos aumenten menos que la inflación, y aquellos que ya lo hayan hecho durante junio o principio de julio, directamente no aumentaran.

“Se hizo un monitoreo con la Secretaría de Comercio y se decretaron productos que habían aumentado más, por lo que se los convocó a volver atrás. También se planteó la posibilidad de prolongar 2 meses más este acuerdo para colaborar con la situación del país”, contó Vizzotti.

Sobre lo anterior agregó que el lunes hubo una reunión con Matías Tombolini, secretario de Comercio, junto a la Industria Farmacéutica y al equipo de medicamentos del Ministerio de Salud donde se les pidió a 70 productos que no habían retrotraído sus precios, que volvieran a su precio anterior y se comprometieron.

Por otra parte, sobre la situación que atraviesan los odontólogos, sostuvo que hasta ahora no han tenido inconvenientes. “El dólar oficial, que es con el que se pagan los productos, está en la misma situación. Nos juntamos con las entidades que nuclea odontólogos y odontólogas no porque no lo podían comprar insumos, sino porque no los pueden importar”, afirmó por Telefé Salta.

Añadió que desde Salud tienen un contacto con el Banco Central de la República Argentina para informar cuáles son las posiciones arancelarias de importación relevantes a la salud y ya se comunicaron con las áreas de odontología.

“La salud es una prioridad. En este contexto económico, desde Salud acompañamos al Estado Nacional para trabajar en conjunto y optimizar todas las metas de economía”, finalizó.