Subió a arreglar una antena, se descompuso y quedó colgado de la estructura

Momento de tensión se vivieron este sábado en la ciudad de Embarcación cuando los vecinos levantaron sus miradas a un mismo lugar: un joven que subió a una antena a realizar unos arreglos se descompensó al descender, sin poder seguir bajando y quedando colgado de la estructura por más de una hora.

Esto ocurrió el sábado en la tarde noche, cuando un muchacho tuvo que subir a una antena de una estación de radio para hacer un trabajo técnico, según detalló el medio Informate Embarcación. Sin embargo cuando procedía a bajar se sintió mal, se descompuso y quedó aferrado solamente por el arnés de seguridad que tenía colocado.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía de la Provincia, miembros de bomberos voluntarios, personal del hospital San Roque y de la Municipalidad con una maquinaria especial con grúa, para intentar socorrer al hombre colgado de la antena quien permaneció durante rato largo en esa situación, desde la tarde hasta entrada la noche.

“Venía bajando de la antena y sentí un tirón en la espalda, se me aflojaron las piernas, el arnés se me subió a la altura del pecho y no me respondían las piernas”, supo decir posteriormente el operario una vez que lograron bajarlo. “Empecé a recuperar el aire y me recuperé un poco, pude bajar”, agregó.

Por su parte un efectivo de la policía local dio el reporte a Canal 9 Multivisión de lo actuado: “Un masculino se subió a la antena a hacer un cambio y al descenso sufrió una descompensación, se trabajó de forma conjunta con bomberos, médicos, la Municipalidad; se descompuso aparentemente por el vértigo”, sintetizó agregando que iban a trasladarlo al hospital zonal para revisarlo.