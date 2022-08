Preocupa la inseguridad en Embarcación, le robaron la moto y le faltaban dos cuotas para cancelarla

La inseguridad en nuestro provincia fue creciendo en los últimos años y hechos que no eran común vivirlos se han vuelto una preocupación, más aún en el interior. Uno de los lugares que no la está pasando bien es Embarcación con constantes hechos de robos u otro tipos de delitos.

Uno de los lugares en donde los vecinos manifiestan permanentes hechos de inseguridad, es el Paseo de la Hermandad y alrededores, en Embarcación. Tal es el caso de un hombre adulto mayor que ante los micrófonos de UVC Canal 10 relató "Anoche me robaron la moto, como a las 10 u 11. A mi sobrino también le robaron muchas cosas. Me robaron una honda 250 cc, me faltan 2 cuotas para pagar. Todavía no la terminé de pagar".

El hombre algo resignado contó que si bien hizo la denuncia estuvo colectando datos y algunos vecinos le contaron de la presencia de algunas personas que suelen ubicarse en otro sector.

"Tengo una esperanza que me dijeron que vieron a uno que siempre lo ven. Acá nosotros nos vamos a poner de acuerdo para pagar un sereno. No tenemos seguridad, pasan los policías pero no pasa nada. Vamos a poner entre todos, almacenes y todos lo que necesitamos trabajar, pero no hay confianza. No hay seguridad" además agregó que el lugar es muy oscuro, lo que facilita más los hechos delictivos.

Otro robo en la misma noche

En la misma zona donde robaron la motocicleta, un quiosco de los tantos que hay sobre calle 25 de Mayo, fue roto por delincuentes por la que sería quizás la cuarta vez. Si bien no se supo que objetos se robaron, los daños fueron importantes con agujeros en las maderas, incluso en placas que ya estaban tapando un boquete hecho en algún robo anterior.