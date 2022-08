Honestidad brutal: Cande Tinelli blanqueó el motivo por el que dejó de seguir a Guillermina Valdes en las redes

Hace unos días, Juariu publicó las pruebas que demostraban que Cande Tinelli había dejado de seguir a Guillermina Valdes en las redes. El detalle no pasó desapercibido no sólo porque fue una persona que compartió 9 años de su vida con su papá sino porque además, es la mamá de su hermano Lorenzo.

Ese ’unfollow’ además, reavivó un viejo rumor que aseguraba que el vínculo de Guillermina con los hijos de Marcelo (especialmente con las mayores) nunca habría sido bueno. Pero según parece, nada de esto es real.

Consultada por el equipo de LAM, Cande respondió con total sinceridad y sin vueltas: "La dejé de seguir porque soy bastante impulsiva, pero igual yo ahora la sigo. Está todo bien con Guille, la mejor de verdad".

Luego sumó: "No está pasando nada entre nosotras, pasa que soy bastante proteccionista de mi familia pero no hay nada contra ella, no pasó nada malo, la adoro. Sólo que no me gusta seguir a gente que no está en mi circulo de vida, soy impulsiva y en ese momento la dejé de seguir, soy así de loca".

Para cerrar, comentó cómo cree que está su papá con esta nueva vida de soltero y tampoco dudó: "Está muy bien, tranquilo... sale pero tranqui. Nada que ver con la época en la que cumplió 50, nada que ver. No comparen con ese momento". /PrimiciasYa