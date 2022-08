Aumento al personal doméstico: "El reajuste se tenía que hacer, pero no era la forma"

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció hoy los aumentos para los salarios del personal doméstico a partir de agosto: será del 36% calculado sobre el sueldo de junio de 2022, a distribuirse en cuatros tramos de un 9% cada uno a aplicarse en agosto, septiembre, octubre y noviembre.

De este modo, el personal de la quinta categoría con retiro, por ejemplo, recibirá un aumento en cuatro tramos que dejará un salario de $48.524 en agosto, $52.531 en septiembre, $56.537 en octubre y $60.544 en noviembre. Las demás categorías recibirán incrementos en igual proporción.

Adriana Mücher, titular de una consultora de trabajadoras de casas particulares y directora de Mundo de Nanas, en InformateSalta, analizó la situación desde dos puntos de vista: la empleada y el empleador.

“Tengo que tomarlo intermedio. Por parte de las empleadas está bien, necesitaban una suba, pero esto sigue siendo tan arbitrario como el gobierno. No se puede hacer un aumento retroactivo a agosto el ultimo día del mes”, dijo por InformateSalta.

Explicó que un empleador o empleadora calcula sus gastos del mes a principio de mes, por lo que tener que pagar un sueldo con un incremento del 36% de un día para el otro, perjudica notablemente la economía.

“Entiendo a las empleadas, el reajuste se tenía que hacer y era algo pautado, pero no era la forma, podrían haberlo hecho desde septiembre y era más lógico. Si uno se pone a pensar, alguien que necesite 8 horas una niñera, debe pagarle un sueldo de $53.900 pesos más los aportes, que, si bien no es alto el valor, influye, y es mucho”, agregó.

“Si vamos a dar subas, la demos a todos”

“Hoy no sé quien va a poder pagar un sueldo de ley, pero después nos quejamos que las empleadas o niñeras cobran poco o están en negro. Es el peor momento de los 11 años desde que existe Mundo de Nanas”, contó y sostuvo que no cree que esta suba influya para que la gente busque más trabajo.

Informó que en Salta el 75% las empleadas no están en blanco, por más que se intentó desde el Gobierno Nacional con distintos planes y subsidios en los últimos años. “Esto se da en algunas ocasiones porque los empleadores no quieren, y otras porque uno se encariña con la persona contratada y se llega a un común acuerdo para que no deje de ser beneficiaria de los planes sociales. Es algo de años, de cambiar la mentalidad y entender que no debe ser así”, sostuvo.

“Ya no hay gente que quería trabajar. Es imposible a veces encontrar a alguien que quiera trabajar 4 horas. Es el peor momento de los últimos 5 años tanto para la oferta como para la demanda. Hay poca demanda, y la poca que hay, quiere tener a la empleada como corresponde, pero las empleadas no quieren. O directamente no quieren trabajar pocas horas o les conviene quedarse en sus casas”, explicó.

¿Cómo se solucionaría?

Adriana añadió que, para hacerle frente a esto, en primer lugar, se debería empezar bajando un poco los planes sociales y darlos a conciencia. Por otro, se debería evitar este tipo de subas de un día para el otro, por lo que resaltó la importancia de que las paritarias de las empleadas vaya de la mano de las paritarias de otros sectores, “porque así, descoloca a todo el mundo”.

“Mañana mismo muchas van a tener un cimbronazo porque les van a bajar las horas o se quedan sin trabajo. Yo entiendo que nadie vive con 55 mil pesos, pero yo me pongo a pensar en un empleador y no alcanza. Es toda una rueda, porque si se reduce la jornada, hay que indemnizar. Yo creo que una de las cosas es terminar”, finalizó.