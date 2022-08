Maradona lo hizo otra vez: ahora apareció en una cancha de Escocia

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, o al menos eso fue lo que creyó y lloró buena parte del mundo tras aquel mediodía maldito en que el Pelusa dejó su úlitmo aliento, solo de toda soledad, en la pieza de Benavídez. Pero Diego no murió. Se lo ve en cada pared de la Argentina, en Napoli, o en cada rincón del planeta donde su zurda se hizo inmortal. Y también en apariciones virales, como las que se vienen dando en los últimos meses, y que suma un nuevo capítulo en Escocia.

El video se registró en las islas británicas, donde nació el fútbol, luego se hizo viral en Twitter y rápidamente llegó a la cuna del astro del fútbol mundial, su adorada Argentina.

La escena muestra a un entrenamiento del Dundee United, un equipo histórico del fútbol escocés, y no importa quien habla o lo que dice (de hecho, el audio llegó muteado). Lo que conmueve es lo que pasa detrás.

Una persona aparece corriendo con el andar y la cabellera propias del Diego de los años ochenta, el que tocó la gloria en México 1986 y forjó su leyenda a base de goles y un título imposible que no volvió a repetirse, al menos hasta ahora.

Fue tan grande el impacto que la persona que lo subió a Twitter hizo zoom en "el Diego" y escribió en inglés: "What the fucks Maradon doing at Dundee", que sería algo así como decir "Qué caraj... está haciendo Maradona en Dundee". Pero no hay respuesta posible. O se puede parafrasear un latiguillo de estas latitudes: a las apariciones de Diego no hay que tratar de entenderlas, hay que disfrutarlas.

La foto de Diego en Wembley

La foto es en blanco y negro. Quien hizo el disparo dejó fuera de foco a Lionel Messi y en el fondo se puede distinguir con claridad a los espectadores en una de las tribuna laterales de Wembley dónde la Argentina e Italia jugaron la Finalissima. Acaso con mucho tiempo libre o porque se buscaba entre la muchedumbre, una persona se dispuso a ampliar la imagen.

Miró los rostros, las expresiones, detalles de los espectadores hasta que se topó con una fisonomía familiar. Encorvado, con una gorra que solo le deja ver una mejilla. ¿Es? La gorra es de una escudería de Fórmula 1 y la campera de la marca de las tres tiras. No parece su vestimenta habitual, sin embargo...

La postura invita a soñar y las ganas de verlo hacen el resto. ¡Fua, el Diego! se repite en las redes. El que quiere creer, que lo crea. Y el que no, que no lo haga, pero ¿cómo se iba a perder un Italia - Argentina en Wembley? /Clarín