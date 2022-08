Cristina apuntó contra Bullrich y la culpó por las muertes de 2001

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió este martes en el Congreso con senadores y diputados nacionales del Frente de Todos para sumar apoyos tras el pedido de 12 años de prisión hecho por el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.

"Los protagonistas del pasado sábado son los mismos del 2001", aseguró Cristina Kirchner en su discurso, que tras la reunión compartió en su cuenta de Twitter. Si bien se refirió en reiteradas oportunidades a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien asoció con el decreto de estado de sitio que firmó Fernando De la Rúa en 2001, también cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"A ella le recordaban otras movilizaciones como fue la del 2001. No era el mismo talante porque esta era una movilización de gente alegre fundamentalmente. Alegre y que fue atrás de un objetivo", sostuvo Cristina.

Les dejo el video completo mi intervención en el encuentro. https://t.co/PhPQFTvdTf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 30, 2022

"Realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001", agregó la vicepresidenta.

"Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi, ¿se acuerdan?, lo integraban los hijos del Presidente (por Aíto y Antonio De la Rúa), una ministra que ahora es la Presidenta del PRO (por Patricia Bullrich), ese grupo fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime", sostuvo Cristina Kirchner.

Hoy en el Congreso de la Nación nos reunimos con compañeros y compañeras de los bloques parlamentarios del @frentedetodos ¡Gracias por el acompañamiento y por el cariño! pic.twitter.com/QOwnsH65gy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 30, 2022

"Ese decreto de estado de sitio y todo lo que se desencadenó después, 39 muertos a lo largo y ancho del país entre el 19 y el 20 de diciembre, fue lo que ocupó mi cabeza todo ese sábado cuando veía las escenas y cuando, incomprensiblemente, comenzó a desatarse la represión", remarcó.

"Me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones. Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir 'no importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad'... Una persona que es precisamente la misma que integraba el grupo que le hizo firmar a De la Rúa aquel decreto", agregó apuntando contra Bullrich.

"No tenemos gente racional frente a nosotros. Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política", completó Cristina Kirchner.

"Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo XIX así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta", cerró.