Pidieron 12 años de prisión para Cristina: qué opinan legisladores salteños

El fiscal federal Diego Luciani pidió ayer que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, diferentes legisladores nacionales por Salta expresaron su opinión.

En primer lugar, fue Virginia Cornejo, diputada Nacional del PRO, quien opinó y dijo que es histórico para la Argentina que quienes han sido acusados por corrupción y pertenecieron a una gestión ejecutiva, puedan ser juzgados. “Casi que en la Argentina nos hemos acostumbrado a que todo vale, que quien roba ejerciendo una función ejecutiva pasa a ser algo menor", añadió.

También destacó “la valentía a través de todo este juicio, de los fiscales intervinientes y de todo el equipo que trabajó y estudió para tener alegatos que hoy terminan pidiendo la condena de quien ha sido la presidenta, de quien es la actual vice y, lo más importante, que no pueda ejercer nunca más ningún cargo público".

Por su parte, Nora Giménez, senadora Nacional por el Frente de Todos, manifestó que "como se hizo en Brasil con Lula, la oposición, los grupos económicos concentrados y los medios hegemónicos eligieron el Partido Judicial para proscribir a Cristina. Pero en este juicio no hay pruebas, no se respetó el procedimiento, no se hizo lugar a la ampliatoria de declaración ni se da lugar a la defensa".

Miguel Nanni, por su parte, dijo a El Tribuno, que, según su opinión, va haber un antes y un después de este fallo: “persona emblemática del poder sí las hay, y el fiscal Diego Luciani es un orgullo, justamente lo que la fiscalía necesita. Valiente, de llevar al banquillo y tratar de meter a la cárcel a la persona más poderosa de los últimos tiempos del país, donde las pruebas son contundentes, irrefutables".

"Nos da cierta esperanza de que la regularidad en el funcionamiento de la Justicia, en las causas de corrupción contra gente que está en el poder pueden avanzar. La actitud del fiscal de continuar, completar la investigación, realizar la acusación, atender al proceso y hacer su alegado fundamentado en las pruebas para el pedido de la pena demuestran que el fiscal realmente cumple su función de defender a la sociedad y de perseguir el delito y que la pretendida impunidad del poder empieza a querer desvanecerse", dijo Carlos Zapata, miembro del interbloque de Juntos por el Cambio.

Consultados sobre si realmente creen que Cristina puede llegar a ser condenada, tanto Cornejo, Nanni como Zapata coincidieron en que albergan la "esperanza" de que así sea. "Creo que sería ejemplificador para todos, es burdo lo que han hecho en el poder los Kirchner, necesitamos creer en la Justicia", dijo Nanni.