Mundial de Qatar: La camiseta suplente de la Selección Argentina divide opiniones

Sobre gustos no hay nada escrito, dice el refrán. Si hay gente a la que no les gusta las milanesas con papas fritas, cómo no va a haber gente que no le guste el diseño de una camiseta de fútbol.

Eso ocurrió en las últimas horas cuando se conoció la nueva casaca alternativa que usará la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El color violeta, inspirado en la igualdad de género, provocó un alud de críticas. Pero, también, el apoyo de algunos otros. “Dicen que era para demostrar la igualdad de género, pero creo que es todo merchandising”, expresó una joven ante la consulta del móvil de InformateSalta.

Lejos de la tradición

Entre los críticos, la mayoría sostiene que no tiene nada que ver con los colores de Argentina. “Para un club de fútbol puede andar, para mi selección no, los colores son celeste y blanco, la alternativa tiene que ser azul o toda celeste; humilde opinión de un fanático de Argentina”, expresó otro hincha.

¿Para qué se a mató Belgrano para crear la bandera si no respetan los colores”, dijo socarronamente otro?

Una camiseta que concientiza

Entre los defensores, se destacó la voz de la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno de Salta, Itatí Carrique, quien celebró que tenga el color violeta para concientizar sobre la igualdad de género. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para reclamar por una verdadera paridad en el deporte.

En tanto, desde Adidas explicaron que la nueva remera alternativa de la Selección transmite un poderoso mensaje de igualdad de género, alineado a los valores de diversidad e inclusión que nuestra marca promueve. A través del deporte tenemos la oportunidad de cambiar la vida de las personas, y el fútbol es uno de los instrumentos ideales para transformar la realidad.

¿Una maldición?

La casaca alternativa siempre ha sido azul, pero esta vez será violeta. ¿Era mufa la azul?

Con ella, la Selección Argentina perdió la final del Mundial de 1990 y de 2014, ambas ante Alemania. Además, quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de 2002 y cayó en 2006 ante los germanos en cuartos de final. Es por eso que inmediatamente las redes sociales expresaron su alegría al evitar la "camiseta azul mufa". No obstante, ese color ha tenido sus momentos de gloria, como las dos victorias ante Inglaterra en 1986 y 1998.