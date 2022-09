Brote de neumonía grave en Tucumán: ¿Puede llegar a Salta?

Luego de que se confirmara el brote por legionella en un sanatorio de San Miguel de Tucumán, que provocó seis muertes, Paula Herrera, jefa del programa de infecciones asociadas al cuidado de la salud, en CNN Salta, explicó que se trata de “una bacteria que aparece en los sistemas hídricos contaminados" y que puede desencadenar neumonías grave bilaterales, siendo de mayor gravedad en pacientes con factores de riesgo.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Paula Herrera | "Lo que sucedió en Tucumán con este brote de Legionella es una situación puntual de esa institución que nos sirve para analizar el mantenimiento de los aires acondicionados, calefacción e hidromasajes" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) September 5, 2022

Ante las dudas sobre una posible proliferación de la enfermedad a la región y a Salta, la profesional subrayó que no se extiende de persona a persona. “No porque se haya desencadenado en Tucumán va a generar un brote en la región o en el país o lo que fuera, son brotes epidémicos localizados por contaminación de ese sistema hídrico, de esa institución, ahora si me pregunta si eso puede ocurrir en otro lugar, si puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, en el cual pueda contaminarse un sistema hídrico con legionella”.

Herrera insistió que se trata de “una cuestión puntual” que sirve de alerta y recordatorio para el mantenimiento de los sistemas que funcionan con agua en todas las instituciones, como aires acondicionados, equipos de calefacción e hidromasajes. “Cuando se aerosolizan gotitas de agua que están contaminadas con esta bacteria, entran por la vía aérea a las personas y producen este cuadro de neumonía grave”, dijo.

No obstante, aclaró que hay un antibiótico que es efectivo contra esta infección. “Existen antibióticos para lo cual la bacteria es sensible, no es una enfermedad nueva, ya lleva más de 50 años, y ocurre así en brotes epidémicos, esporádicos, ha ocurrido antes en Argentina, y ocurre en otras partes del mundo de esta manera”

Por último, resaltó que generalmente estas enfermedades no tienen un periodo de incubación muy prolongado que puede llegar como mucho a 10 días.