Del fanatismo al arte, salteña hizo un cuadro de Messi y revolucionó las redes

Cecilia Peña es odontóloga, su hobby es pintar y con el motivo de agasajar a su hijo Benjamín por su cumpleaños, hizo un increíble retrato de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

“Los viernes hago un curso con una profesora de arte, es algo que disfruto mucho, dejé de trabajar los viernes para pintar, estoy aprendiendo. Al cuadro de Messi lo hice inspirada en mi hijo menor, es fanático y como venía su cumpleaños, quise hacerle este regalo. Iba a ser una sorpresa para éste miércoles, pero lo encontró antes de terminarlo”, contó a InformateSalta.

Benjamín se emocionó mucho cuando vio la obra de arte de su madre. “Cumple 15 años, la temática del festejo va a ser con la temática de Messi, lo pinté en varios días, me costó mucho la cara. Cuando empecé a dibujar me frustré porque no me salía la cara, pero después me relajé y fue saliendo. Le gustó a mucha gente, algunos querían comprar uno”, expresó Cecilia.

“Mucha gente me quiere comprar algunos cuadros de paisajes, pero la verdad es que no tengo tiempo, más soy de regalar. Me cuesta desprenderme de mis cuadros porque me encariño mucho. En un pasillo tengo todos los cuadros colgados”, agregó.

Las creaciones de Ceci se pueden ver en sus redes sociales: @cecip24 y @munay2409