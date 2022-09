En medio de la lucha contra una enfermedad, lleva un mensaje de esperanza a otros niños

Agustina tiene 11 años y es de la ciudad de Tartagal, donde vive con su familia de la comunidad Wichí. Desde los 4 transita una serie de tratamientos e intervenciones debido a una falla renal. Ello no fue motivo para que pueda desempeñarse en la cotidianeidad, es abanderada de la escuela hospitalaria del Materno Infantil y es una de las pacientes más queridas por todo el personal.

Hoy, junto a su papá, se fue de alta, pero antes de volver a su casa al reencuentro con sus seres queridos, la pequeña quiso hacer un repaso por su historia y dejar un tierno mensaje esperanzador a otros niños que estén atravesando por lo mismo.

“Yo tenía 4 años, se me empezó a hinchar el cuerpo y no sabía que tenía, mi mamá se ponía muy mal y de mi casa me mandaron para Orán y de ahí para el Materno. Me operaron 3 veces y yo vi a otros chiquitos que también pasaron esas cosas. A la noche me conectan, me hacen la diálisis y a la mañana me levanto y puedo ir a jugar a la zona de juego y me voy después a la escuelita, a Educación Física y ese es mi día”, contó.

Para ella, antes de volver con su hermanito y 3 sobrinos a su comunidad, a quienes extraña mucho, era importante dedicarles unas palabras a los otros pequeños que están en el hospital. “Quiero mandar este mensaje a chicos que están pasando esto, como yo y les quería avisar que tengan mucha fe en Dios. Yo sé que duele mucho, pero todos van a estar mejor. Los doctores son buenos, te atienden bien, me atendieron bien y le quiero dar muchas gracias al hospital”, expresó.

A su turno, la doctora Débora Bosernitzan, pediatra que la atendió, la describió como una niña encantadora, alegre, siempre motivada, que le encanta jugar y pintar. “Es una nena que, a pesar de saber de su enfermedad, es muy inteligente, es consciente de lo que tiene y sin embargo siempre se la ve esperanzada que todo pueda avanzar para mejor”, manifestó.

“Para mí, como médica transitoriamente en este momento, es un orgullo atenderla y acompañarla, y poder brindarle todo lo que está a nuestro alcance para su confort para que esté alegre, esté bien atendida y a pesar de todas las situaciones desfavorables tratar de darle lo mejor de parte nuestra”, concluyó.