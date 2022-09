Tras el asalto a dos amigas, aprendió Jiu Jitsu y ahora capacita a mujeres en autodefensa

María José Nallar fue bailarina durante mucho tiempo, sin embargo, por una situación personal decidió cambiar su pasión por las artes marciales, y se enamoró del Jiu Jitsu. No sólo le permitió aprender a defenderse, sino que se convirtió en una gran deportista y ahora transmite sus conocimientos para que otras mujeres aprendan a defenderse.

“Un día, en 2015, a dos de mis amigas les tocó vivir una situación muy fea, las asaltaron a plena luz del día para robarles, a una le arrancaron la cartera y a la otra la tiraron al piso, quedó con la cara morada. Esa situación me generó mucho temor porque yo me muevo mucho por la calle. Fue así como busqué alguna actividad que me permitiera defenderme, así conocí Jiu Jitsu”, contó Majo a InformateSalta.

Se trata de un arte marcial de origen japonés que abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa cuerpo a cuerpo, sin armas. “Me compenetré mucho con la actividad, me cambió la vida, la cabeza, los hábitos diarios. Es un deporte muy positivo perdí 15 kilos, me permitió mejorar mi alimentación”, manifestó la joven.

Cuando uno piensa en defensa personal, se imagina un enfrentamiento violento, sin embargo, “no tiene nada que ver con piñas y patadas. Desde la postura en la que nos paramos, hasta la mentalidad que uno tiene cuando otra persona se nos acerca, uno va a estar preparado ante distintas situaciones y nos permite estar un poco más seguros”.

Nallar explicó que es un deporte con mucha actividad en el suelo, “con algunos puntos de presión, pero no hay piñas o golpes. No es un deporte violento, nos permite defendernos pero a partir de los movimientos y la técnica”.

La profesora agregó que “lo que tratamos de hacer con estas clases es brindarles a las mujeres herramientas que les permitan defenderse, no salir a golpear sino hacer frente a una situación. Se pueden sumar no sólo para aprender defensa personal sino para hacer alguna actividad física, mejorar sus hábitos personales, o conformar un grupo que pueda ser un cable a tierra”.

Las clases se dictan solo a mujeres, los martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas en Avenida Entre Ríos 1654.