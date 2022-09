"Es de los clásicos más grandes del mundo", dijo Pep Guardiola sobre el Boca-River

Josep Guardiola, actual entrenador del City, fue consultado por el superclásico en la conferencia pospartido que jugó su equipo ante el Sevilla, en España, y no se guardó nada.

"He estado en Buenos Aires. Tenía un gran amigo, Joan Patsy, viviendo allí. Hace años fui y estuve en un River-Boca. Espero algún día ver un Boca-River en la Bombonera. Nunca he estado. Me gustaría mucho. Seguro que tarde o temprano podremos ir", comentó en declaraciones a ESPN.

¿Cuál es el superclásico al que fue Guardiola? Como recordó Pep, ese River-Boca se jugó en el Monumental. Aquella tarde de octubre del 2006, el equipo de Passarella le ganó al de Lavolpe por 3-1, con una gran actuación de Fernando Belluschi y Gonzalo Higuaín. "Qué ambientazo", fue una de sus frases desde el platea San Martín.

A Pep también le preguntaron si va a seguir el encuentro del domingo: "Veremos. No sé a qué hora es. Si el horario es bueno, pues sí. Los clásicos de los países más grandes del mundo son buenos", respondió.