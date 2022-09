Denuncian negligencia en el hospital de R° de Lerma, bebé en grave estado por un mal diagnóstico

Un caso más pone en duda el profesionalismo en las guardias de algunos hospitales, una mamá de Rosario de Lerma hoy hizo público el peregrinar que vivió con su pequeño hijo de 1 mes y 16 días cuando empezó con fiebre, dificultad respiratoria y diarrea.

Mariela contó por Info-Rosario de Lerma y Mundo que "el día 5 de septiembre a horas 20y 30 ingresé a la guardia por motivos que su bebé no podía respirar y tenía la nariz tapada, además de un cuadro de diarrea. "Me recibió una doctora que me dijo que el mejor descongestivo era la leche materna, me puso a darle pecho, me dijo que yo no le tenía paciencia a mí bebé, me tuvieron como 4 horas sin darle nada a mí bebé, luego me dejaron ir".

Continuando con su relato, subrayó que el día miércoles 7 volvió tipo 21 horas porque su bebé tenía fiebre en 39 y no podía respirar. "Volví a la guardia, lo internaron y le hicieron rescate con máscara y le bajaron la fiebre, le encontraron que tenía una angina a tiempo, le expresé al doctor sobre la diarrea y me dijo que no era diarrea", contó.

Pasado tres días, el sábado 10, a las 22 horas, volvió al nosocomio con su bebé por un nuevo cuadro de diarrea. "Se iba en diarrea como agua, me dieron que compre factor AG y que le de leche con te de té", contó.

El día siguiente, se dirigió de nuevo al hospital. "Mí bebé toda la noche no durmió, se fue en diarrea y al verlo decaído lo llevé a la guardia, me recibe de nuevo la misma doctora, haciéndome esperar 3 horas y me dice otra vez vos te vas a tener que tratar, tenés problema psicológicos porque le inventás enfermedades a tu bebé, le dije tiene diarrea se lo ve mal, me dijo tiene hambre llamó a la otra doctora quien opinó lo mismo, me dijo que me sentara a darle pecho lo mismo que el día lunes", sostuvo.

Ante esta situación la mujer decidió salir de la guardia y se dirigió al hospital Materno Infantil. "Mí bebé ingresó en shock con deshidratación aguda, 38 de temperatura y dificultad para respirar. A esta hora mi bebé está internado con respirador artificial y quedará aquí hasta que se recupere", lamentó la mujer.