Mataron a un hincha en Tucumán en la previa de San Martín-Belgrano

La expectativa estaba a la orden del día en Tucumán. A pocas horas del encuentro entre San Martín y Belgrano, en uno de los platos fuertes de la Primera Nacional, los hinchas se juntaron en las inmediaciones de La Ciudadela. Y en medio de un clima de fiesta, un enfrentamiento entre dos facciones de la barra del Ciruja terminó con un muerto y varios heridos. Sí, una mancha más de la violencia en el fútbol argentino.

Pese a las escasas chances de conseguir el ascenso directo a la Liga Profesional, los fanas del Santo esperaron durante toda la semana por el partido con el Pirata, líder del campeonato y máximo candidato a quedarse con la primera plaza en Primera. Por eso, desde hacía varios días que las entradas se encontraban agotadas y el estadio estará colmado. Sin embargo, en medio de la espera, barras se enfrentaron a tiros. De no creer.

Según varios testigos, el episodio se registró en la calle Frías Silva, a pocos metros de la plaza ubicada en la esquina de Bolívar, en las inmediaciones de la cancha de San Martín. A raíz de las primeras versiones, varios fuentes le confirmaron a Olé que, como consecuencia de los hechos, un barra falleció producto de un disparo. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, en donde se percibe a un hombre tirado en el suelo con sangre en el rostro.

Como si fuera poco, otras personas también terminaron heridas. La policía de la provincia de Tucumán ya se encuentra en el lugar, mientras que las autoridades tratan de determinar si están las condiciones dadas para que el partido se dispute.

“Lo que tenemos nosotros es que le pegaron un tiro por la espalda a alguien. El partido se juega, no porque sea más importante que una vida. El jefe de seguridad da garantías de que dentro del estadio no pasaría nada. Veníamos con otro ánimo, esto te bajonea, pero el partido se viene que jugar”, dijo Rubén Moisello, presidente del Santo en D Sports Radio.









Ad

Unmute



Millonario premio de lotería se sorteará en Argentina. ¡Lea cómo puede participar!theLotter.io|Patrocinado









Juego realista para hombres mayores de 40Forge of Empires|Patrocinado

Jugar







¿Hora de un cambio de neumáticos? Ver PreciosNeumáticos Online Baratos|Patrocinado











¿Cuánto cuesta contratar a un cuidador interno de 24 horas en Cerrillos? El precio podría sorprenderleTendencias|Patrocinado









Este es el salvaescaleras más barato para personas mayoresAscensores Salvaescaleras|Patrocinado









Argentina: Ahorre espacio y compre una cama inteligente - Vea las opciones aquí.Camas Inteligentes | Enlaces Publicitarios|Patrocinado











¿Qué te pareció esta noticia?



Me encanta

Me enoja

No me interesa

Temas de esta nota

San Martín de Tucumán Muerto Disparos



Más noticias



Romero: "En el primer tiempo no hicimos las cosas bien, dimos ventaja"



Tras la derrota ante Boca, Gallardo busca un impacto anímico para jugar ante Banfield



"El contrario no pateó al arco", dijo Riquelme sobre la victoria de Boca



Dybala resultó clave para el triunfo de la Roma con un gol y una asistencia



Independiente lo dio vuelta y le ganó a Sarmiento con doblete de Fernández



Gallardo: “Nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca”; puso 5 defensores de arranque y perdió



Ibarra - Gallardo: abrazo al arranque y al final

Ultimas noticias



#Provincia

Se realizó la Asamblea General Ordinaria en COMECO



#Paro

A partir de mañana, habrá paro en todos los colectivos de El Emperador



#Operativo

La Policía de la provincia recuperó una Hilux con pedido de captura de hace tres años



#Procedimiento

Bº Santa Rosa de Lima: detienen a un ebrio por golpear y amenazar a su ex con un cuchillo



#PrimeroEnNDW

Un domicilio ardió en llamas y alarmó a los vecinos del barrio Juan Felipe Ibarra









Copyright © 1995-2022 | Nuevo Diario - Santiago del Estero, Argentina

Términos y condiciones

Rss | Archivo | Acerca de Nuevo Diario



(0385) 4-213230 | 4-224885/88

Contáctenos

CMS para medios by Troop