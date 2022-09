Conmovedor relato de un papá que peregrinó para que su hijo deje las adicciones

Dentro de cada peregrino que emprende el camino desde distintos puntos de la provincia para llegar ante los pies del Señor y la Virgen del Milagro encontramos un motivo, lo que los mueve a emprender este camino.

Esta es la historia de Héctor G., peregrino de la Iglesia Santa Teresita, quien conmovido contó su historia del por qué peregrina año tras año desde el 2009.

“Yo tengo un hijo que es muy parecido a mi físicamente, los dos pesábamos unos 100 kilos pero el lamentablemente entró en el mundo de las adicciones y de golpe era un joven que apenas si llegaba a los 50 kilos. En una de las últimas peregrinaciones íbamos desde la zona de El Cuarteadero hasta La Cañada (Jujuy) cuando yo iba rezándole y pidiéndole a la Virgen del Milagro por la recuperación de mi hijo cuando de repente sentí el aroma exquisito de flores, me di vuelta a buscar esas flores pero no había nada”, relató Héctor a través en Ciudad 99.5.

Continuando en su relato, Héctor dijo "le comentó esto a otros compañeros peregrinos que sabían de su pedido. "Me dijeron que la Virgen había escuchado mis palabras. Después de todo, mi hijo se recuperó, hace seis meses me dio una hermosa nieta así que como no voy a peregrinar de nuevo”, terminó emocionado su relato.

Por último, el peregrino del Norte provincial dijo "solo quien lo experimenta se da cuenta de los fuerte que es llegar hasta la Catedral, ingresar y tener las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro delante de uno”.