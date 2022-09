“Uno de los más facheros”: quién es el Tucu Correa, el tercero en discordia entre Lautaro Martínez y su novia

En las últimas horas, salió a la luz un supuesto escándalo entre el futbolista argentino de Inter y la Selección Lautaro Martínez y su pareja Agustina Gandolfo, que tendría como tercera en discordia a ni más ni menos que Joaquín Tucu Correa.

Pero… ¿de quién estamos hablando? Para quienes no lo ubican, se trata de otro prestigioso futbolista argentino que se desempeña como delantero y no sólo comparte plantel en la Selección Argentina con el ex Racing sino que también juegan juntos en Inter de Milán.

De origen tucumano como su apodo lo indica, más específicamente de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, el jugador de fútbol tiene 28 años, dentro de la cancha es veloz y determinante a la hora del ataque, y aseguran que es “uno de los futbolistas más facheros del mundo”.

Tucu Correa todavía no salió a hablar del escándalo mediático pero su compañero de equipo Lautaro Martínez sí y desmintió cualquier tipo de crisis de pareja con su novia Agustina Gandolfo, con quien tiene una hija llamada Nina.

Los jugadores son compañeros en el Inter de Italia

Por su parte, Tucu Correa tuvo tiempo atrás fuertes rumores de acercamiento con Tini Stoessel tras que se separara del cantante Sebastián Yatra, pero en su momento se dejó en claro que tan solo eran “amigos” y todo quedó ahí.

A su vez, la influencer Nati Jota se declaró enamorada “perdidamente” del futbolista tucumano, sin embargo, nunca trascendió si pasó algo entre ellos. Todas versiones que nunca fueron comprobadas, eso es lo cierto.

Entre otros datos de su vida, Tucu Correa inició su carrera futbolística en Estudiantes de La Plata y enseguida, sobresalió sobre el resto del plantel con su gran velocidad y talento para el ataque.

En su trayecto deportivo, pasó por la Sampdoria de la Serie A, luego se mudó al fútbol español en el Sevilla, a continuación regresó al torneo italiano pero en el equipo de la Lazio y finalmente llegó a Inter de Milán, donde milita actualmente desde 2021. /La 100