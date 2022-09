“Acá hay algo raro”: Rolando Barbano analizó en detalle los chats entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz

Los periodistas Jorge Lanata y Rolando Barbano analizaron en profundidad los chats que se publicaron sobre distintas conversaciones que mantuvo Brenda Uliarte, una de las detenidas por complicidad en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y Agutina Díaz, a quien Uliarte tenía agendada como “Amor de mi vida”.

El columnista de policiales de “Lanata sin Filtro”, Rolando Barbano, quien planteó que "acá hay algo raro", aseguró que el 4 de julio, casi dos meses antes del intento de magnicidio, Díaz y Uliarte tienen un extenso diálogo por chat.

Uliarte: “Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo. Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina (...) Me dan los ovarios para hacerlo”.

Díaz: Por eso te amo.

Uliarte: “No es joda boluda. Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro”,

Díaz le vuelve a decir “te amo”.

Según explicó Barbano, Uliarte estuvo en la marcha de antorchas del 18 de agosto frente a la Casa Rosada.

También estuvo el 27 de agosto, cuando se tiró abajo la valla que se había colocado en la cuadra de la vicepresidenta.

“Según los investigadores fue el primer intento de asesinar a Cristina”, aseguró el periodista antes de continuar con la lectura de los chats.

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro.

Díaz: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Díaz: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Díaz: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Tras la breve intervención de Lanata, que consideró que Lanata: “Es raro que ella ponga Vice”, Barbano remarcó que “en redes hay mucho sommelier de las conversaciones. Todos tenemos derecho a opinar pero no tomen nada como verdad revelada porque no se muestran todas las pruebas. Todo es parcial, las fotos, los videos. No se puede inferir, pero sí es raro el cambio de registro del lenguaje”.

Al escuchar esto, Lanata consultó si los supuestos chats que están transcriptos en los diarios, “¿son de audios o son escritos?”.

“La mayoría son transcriptos”, respondió Barbano antes de aclarar que “no sabemos exactamente cuáles son audios y cuales no. También hay mensajes borrados. En un momento, cuando Agustina le dice a Brenda que se tiene que ir del país, ella le dice “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país””.

“Hasta ahora los investigadores la tienen a Brenda a la cabeza. Brenda no parece una persona como para diseñar un plan. Puede ser que haya una persona arriba de ella porque cuesta creer que alguien con esta escasez de recursos pueda manipular a tanta gente sin el asesoramiento de alguien más. Alguien más puede ser desde un servicio de inteligencia hasta alguien de la política. Puede ser un grupo político pequeño detrás de la intención de generar algún tipo de conflicto”, cerró el panelista. /Radio Mitre